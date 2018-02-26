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Başbakan Yıldırım yerli otomobil için tarih verdi

Başbakan Binali Yıldırım, 2020'de yerli otomobil için seri üretime geçileceğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım yerli otomobil için tarih verdi

Kocaeli'de AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Yıldırım yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimin ise 2020-2021'de bitirileceğini duyurdu.

Başbakan Yıldırım yerli otomobil için tarih verdi

"TEKNOLOJİ TRANSFERİ HIZLANDIRILACAK"

Türkiye'nin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü, araştırma geliştirme kapasitemizi daha da arttıracağız. Teknoloji transferini hızlandırarak yerli ve milli ürünleri daha çok üreteceğiz. Yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimi 2020-2021'de bitirmiş olacağız." (ENSONHABER.COM)

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