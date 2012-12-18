Başbakan'ın 3 Çocuk Önerisi 50 Yılın En Akıllı Sözü

Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu ile çok sayıda KTO üyesi katıldı. Konferansın konuşmacısı Marmara ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve Zaman gazetesi ekonomi yazarı Prof. Dr. İbrahim Öztürk, 2013 yılında Türkiye ekonomisinin açılımlarını, fırsatları ve risklerini anlattı. Türkiye ekonomisinin gelişimi için nüfus yapısının genç olmasının önemine değinen Öztürk, 50 yıl sonra Türkiye nüfusunun üreten ve sisteme katkıda bulunan olgun bir yapısı olacağını ifade etti. Aynı yıllarda Hindistan ve Kuzey Afrika’nın da benzer demografik yapıya sahip olacağını belirten Öztürk, bu durumun ekonomik gelişim açısından avantaj olduğunu söyledi.

Öztürk, “Çok az ülke bu durumda olacak, dolayısıyla ağırlıkla yaşlanmış bir dünya karşımızda olacak. Eğer Başbakan'ın 3 çocuk çağrıları karşılık bulursa bu süreç bitmeyecek. Ama bunlar karşılıksız kalırsa bu süreç bitecek. Beyaz Türkler Başbakan'ın lafını tiye alıyor ama bu hiç tiye alınacak bir laf değil. Son 50 senede Türkiye'de edilmiş en akıllı laftır bu. Türkiye'nin nüfusu şu an kendini yenileyecek sınırın altına inmek üzere. Eğer bu çağrı karşılık bulmazsa Japonya'nın, Rusya'nın başına ne geldiyse bizim de başımıza gelecek.” diye konuştu.

50 yıl sonra Başbakan’ın ‘3 çocuk yapın’ çağrısına uyulmadığında, Türkiye’de Kürtlerin çoğunluk, Türklerin de azınlık konumuna düşeceğine dikkat çeken Öztürk, “Zaten biraz detaya girersek ürkütücü bir tablo çıkıyor karşımıza. Irkçı değilim, sadece fotoğraf çekiyorum. Kürtlerde aile başı 10 çocuk, Ege'de, Trakya'da aile başı 0.5 çocuk. Demek ki 50 sene sonra bu ülkede Türkler azınlık, Kürtler çoğunluk oluyor, o zaman şimdiden bir şeyin de haberini verelim, eğer azınlık çoğunluğun dilini konuşuyorsa 50 sene sonra Kürtçe öğrenmeye hazır olun” ifadelerini kullandı. (iha)

