Başkan Adayı Özet:  Meslekte birliği sağlayacağız

Emlakçılar Odası Genel Kurulu’nda başkan adayı olduğunu açıklayan Mehmet Özet, meslekte birliktelik sağlamaya çalıştıklarını söyleyerek adaylık süreci hakkında bilgiler verdi.

Özet, “Geçen seçimde 5 adaylı bir süreç yaşamıştık. Mevcut başkan az bir oyla seçimi kazanmıştı. Seçimlerde ufak tefek sıkıntılar vardı. Seçim kurulu ile seçimin iptal olacağını görüştüğümüzde bizlere söylemişlerdi. Fakat itiraz etmedik, arkadaşlar göreve talip oldular ve kazandılar. Sonuç itibariyle bizler devam etmesinden yanaydık. Süreç içerisinde odanın büyük bir çoğunluğu istifa etti. ‘Olağanüstüne götürelim’ denildi. Yine bir taraf olmadık. Bugün yeniden aday olduk. Adaylık sürecimiz içerisinde ilk başlangıç olarak başkanımız ile istişare ettik. Kendisinin 2 ay öncesinden aday olup olmayacağı noktası üzerinden net bir ifadeleri yoktu. Son gelinen noktada aday olacağını söyledi. Kendisine şimdiden başarılar diliyoruz.” dedi.

Emlakçıların yaşadıkları sıkıntılara değinen Başkan Adayı Özet, “Odamız ayakları üzerine basmıyor. Her gelen emlakçılıkla uğraşıyor. Sokakta insanlar ‘emlakçılar bizi dolandırıyor’ diye feryat ediyorlar. Merdiven altı diye tabir edilen emlakçılar tarafından dolandırılıyorlar. Fatura ise bize yazılıyor. Sektörümüzün itibarını kazandırmak adına güçlü bir yönetim ile bu tür problemlerin önüne geçmek için aday olduk. Bundan sonra da ciddi çalışmalarımız var. Odamıza kayıtlı olan her emlakçının arkasındayız” diye konuştu.

Seçildikleri takdirde hayata geçirecekleri projeleri anlatan Özet, şunları söyledi:

“Emlakçıların birinci problemi korsan dediğimiz sektördür. Oda kaydı, vergi levhası olmayan, sokakta ‘ayakçı’ diye tabir ettiğimiz emlakçılar var. Eğer ofisi varsa odamıza davet edeceğiz. Ofisi, çalışanı yoksa bunları vergi dairesi ile birlikte gerekli çalışmaları yapıp önlemeye çalışacağız. Alıcı, satıcı ve emlakçı olmak üzere bir üçgen var. Bu üçgenin içerisinde toplum da oturmamış olan bir sıkıntımız var. A vatandaşı geliyor, benim şurada bir dairem var ‘satın’ diyor. Biz bu daireyi yazıyoruz, internetimize giriyoruz veya brandamızı asıyoruz. Her gelen müşteriyi arabamıza bindirip götürüyoruz. Emlakçıya komisyon vermemek için kapıcıya ‘bizim 10 nolu daire var ya bunun telefon numarasını verir misin’ diyor. Sonuç olarak alıcı ile satıcı bir araya geliyor emlakçı kapı dışarı ediliyor. Emlakçı arkadaşımızın bir feryadı başlıyor ve emlakçı arkadaşımızın da yapacağı bir şey kalmıyor. Bunu kesmek içinde sözleşmeli hale getireceğiz. Meslekte birlik sağlayacağız. Odamıza kayıtlı olan arkadaşlarımızın portföy paylaşımları ile sözleşme yapacağız. Siz bana dairenizi getirdiniz mi benimle sözleşme yapacaksınız ve sizin müsaade verdiğiniz süre kadar ben dairenin satımıyla ilgileneceğim. Siz sattığınız takdirde dahi komisyonumu vereceksiniz diyeceğiz. Böylelikle bundan kaçış olmayacak.”





İHA