Başkan Akay: 2 FABRİKAYI ALABİLİRİZ

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 14 şeker fabrikasının özelleştirilecek olması ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde; “Fabrikaların hepsi için talipli çıkacak mıdır, bilmiyorum. Fabrikaları alan kuruluşlar en az 5 yıl süreyle çalıştırmak durumunda kalacaklarına göre, rehabilite etmeleri gerekecek. Çiftçilere karşı özellikle kota uygulamasında adaletli davranılmalıdır. Her fabrika ayrı ayrı üretim ve satış politikası uygularsa, sektörde kaos yaşanır, bundan her fabrika zarar görür. Fabrikalar arası iş birliği gerekli.” dedi.

Dünya Gazetesi yazarı Osman Arolat, Hüseyin Akay ile görüşerek özelleştirilecek fabrikaları alanların nelere dikkat etmeleri gerektiğini konuştu.

Başkan Akay, Arolat’ın talip oldukları fabrika olup olmadığını sorusu üzerine; “Yöremizdeki iki fabrikayı, Sorgun ve Kırşehir fabrikalarını almayı düşünüyoruz. Değerlendirme çalışmaları yapıyoruz. Henüz son kararımızı vermedik.” dedi.







​Akay, özelleştirilecek fabrikalar için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda ise şunları söyledi:

“14 şeker fabrikasının hepsi için talipli olunacak mıdır, şu an bunu bilmiyorum. Türk Şeker’in diğer 11 fabrikasının nasıl değerlendirileceğinin açıklanmasına ihtiyaç var. Şeker fabrikalarını alan kuruluşlar en az 5 yıl süreyle fabrikaları çalıştırmak durumunda kalacaklarına göre, Fabrikaları rehabilite etmeleri gerekecektir. Buna önemli bir bütçe ayırmaları gerekecek. Şeker fabrikaları çiftçilerle yapılan üretim sözleşmesi çerçevesinde ham madde ihtiyacını karşılamaktadır. Bu sistem devam etmeli, bu çerçevede çiftçilere karşı özellikle kota uygulamasında adaletli davranılmalıdır. Kota, üreten çiftçiye verilmelidir. Şeker fabrikaları sanayi kuruluşu olmakla, her kademesinde dikkate alınması gerekli uygulamaları ve tekniği vardır.







Bunları yapabilecek yetişmiş personele ihtiyaç önemlidir. Fabrikaların başarılı çalışma ortaya koyabilmesi, yetişmiş teknik personele sahip çıkarak mümkün olabilir. Her personelin değiştirme uygulaması sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Her fabrikanın, bulunduğu bölgelerin pancar kooperatifleri ile iyi diyalog ve iş birliği oluşturması işlemin daha başarılı yürütülmesine katkı sağlar. Her fabrika ayrı ayrı üretim ve satış politikası uygularsa, sektörde kaos yaşanır, bundan her fabrika zarar görür. Fabrikalar arası iş birliği gerekli.”







Hüseyin Akay, aslında ihale kararı vermeden önce, şeker sektörünün bir bütün olarak ele alarak değerlendirilmesi ve çalışması zorunlu fabrikaların saptanmasının daha iyi olacağını söyledi.







Avrupa Birliği’nde 2006 yılından itibaren yapılan kademeli uygulamanın başarılı olduğunu, benzer bir uygulamanın yapılabilecekken yapılmamasının bugünkü durumla karşı karşıya gelinmesine yol açtığını vurgulayan Başkan Akay, 2000 yılından bu yana şeker fabrikaları özelleştirmelerinde ülkenin çeşitli kesimlerinde olumsuz değerlendirmeler yapılmasının bundan kaynaklandığının altını çizdi. (dünya.com)