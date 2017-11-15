Başkan Akay:  Gelecek yıl sektörde sıkıntı yaşanabilir 

Bloomberg TV’deki “Türkiye’nin makro ekonomik görünümü” programına konuk olan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Gelecek yıl şeker sektöründe önemli sıkıntılar yaşanabilir” dedi.

Ağustos 2016'dan bu yana Şeker Kurulu'na atama yapılmadığını belirten Başkan Akay, "Şeker sektörünü düzenleyen Şeker Kurulu başsız kaldı. Bundan dolayı denetimi ve düzenleme faaliyeti yapılamaz hale geldi. Şeker Kurulu olmadığı için fiili bir kotasızlık durumu yaşanıyor. Bu doğru bir süreç değil. Belirsizlik bu şekilde devam edecek olursa gelecek yıl şeker sektöründe önemli sıkıntılar yaşanabilir” diye konuştu.







Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu sene özellikle şeker sektöründe Türkiye’de önemli gelişmeler var. Üretim anlamında önemli artışlar var. Bu sadece Kayseri’ye özgü değil Türkiye’nin genelinde bu durum söz konusu geçen seneye göre daha fazla bir üretim gerekiyor. Biz şuanda kampanyanın ortasına geldik. Ocak ayına taşacak bir kampanya süreci yaşanıyor. 400 bin ton şeker üretimi bekliyoruz. Bu Türkiye’deki toplam şeker üretiminin aşağı yukarı %16 sına tekabül edecek bir rakamı ifade ediyor.Geçen sene Türkiye’de şeker konusunda ciddi problem vardı. Hatırlayın Avrupa’dan şeker ithalatı gündeme gelmişti. Ve şeker stokları bitmişti. Bu biten stoklar karşısında ihtiyacı karşılamak için Avrupa’dan ithalat gündeme gelmişti. Ama olağan üstü durumlarda kullanılan B şeker stoku devreye sokularak Avrupa’dan ithalat engellenmiş oldu.Ama 2016 yılında 2 inci yarısından itibaren şeker satışında ciddi problem meydana geldi. Son iki yılında şeker fiyatlarına zam gelmemesine rağmen pancardan üretilen şekerin satışında sorunlar yaşanmaya başlandı. 2016 Ağustos ayının 28 inde şeker kurulunun görev süresi doldu atama yapılmadı. Şeker sektörünü düzenleyen şeker kurulu başsız kaldı bundan dolayı denetleme ve düzenleme faaliyeti yapılamaz hale geldi.Bu pancar şekerinden şeker üreten şeker fabrikaların dışında alternatif olarak üretilmeye çalışan şekerin üretimine ve satışına avantaj sağladı. Bu tabi doğru bir uygulama değil çünkü şeker sektörü Türkiye’de çok önemli bir kitleye ifade ediyor. Aşağı yukarı 200 bin çiftçi ailesi bu sektörden kazanç sağlıyor. 25-30 bin çalışanı var. Aşağı yukarı 3,50 milyar dolarlık bir hacme sahiptir. Dolayısıyla bunun risk edilmesi, sorunla karşı karşıya bırakılması doğru değil. Nişasta bazlı şekere avantaj sağlanacak bir durumun orta çıkması bu sonuçları ortaya çıkartmaya başladı.Bu sene üretim fazla şundan dolayı fazla şeker kurulu olmadığı için bir kafasızlık filli bir karasızlık yaşanıyor. Bu doğru bir süreç değil Avrupa birliği bir ekimden itibaren şeker satışlarını serbest bıraktı ve kotayı kaldırdı. Ama Avrupa birliği bu sürece 2003-2004 yılından itibaren bir hazırlık zamanı yaşayarak 13 yılda tedbirlerini alarak girdi ve bu sene kotayı kaldırdı. Ama Türkiye birden bire bu ortama düşmüş oldu. Şeker kurulunun atanmaması ve düzenleme işleminin yapılmamasından dolayı bu tabi krizi beraberinde getirdi. Hem üretim artışı hem de satışlardan önemli problemler yaşanmaya başladı. Belirsizlik bu şekilde devam edecek olursa, gelecek sene şeker sektöründe önemli sıkıntılar yaşanacak demektir.







Bu ise orta Anadolu çiftçisi açısında çok büyük bir problemdir. Çünkü orta Anadolu çiftçisinin başka bir alternatifi yok. Yegâne para kazandığı ürün şeker pancarı eğer bunun üretemeyecek olursa diğer tarımsal faaliyetlerinde yapamaz hale gelir. O nedenle bu konuda hızlı bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Siyasilerimizden, hükümetimizden bu konuda şeker kurulunun atanması ya da eğer atanmıyorsa onun görevlerinin bir başka kuruma devredilmesi ve bu sayede sorunların ortadan kaldırılması için gayret gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunu bekliyoruz İnşallah ümit ediyorum bu kısa zamanda hallolur yoksa pancar çiftçisini ve şeker sektörünü geleceği büyük tehlike gösteriyor.”

İHA