Başkan Akay, Şeker-İş Sendikasını ziyaret etti

Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök ziyaret esnasında yaptığı konuşmasında, “Ülkemizin çok çeşitli problemleri var çalışanlarımızın, çalışma hayatımızın problemleri var, sektörümüzün problemleri var, çiftçimizin problemleri var ama biz, pancar üreticileriyle, yöneticilerimizle, çalışanlarla beraber bu sektörü ayakta tutmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Gök Başkan Akay’a, Kayseri Şeker'de çalışan sendikalı bin 20 işçiyi kapsayan, 27. dönem toplu iş sözleşmelerinde gösterdiği duyarlılık ve ülke genelinde örnek olacak iki yıl için ortalama yüzde 29.5 zam oranı ile hem sektöründe ilk hem Kayseri Şeker tarihinde bir ilki yaşattıkları için de ayrıca teşekkür etti.

Gök konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Türkiye’de şeker pancarı üretiminin azaltılması yönünde lobiler oluştu. Sektörde kotaları kaldıran AB’nin pazar olarak gördüğü Türkiye’de sektöre operasyon yaptığını ama Nişasta Bazlı Şekercilere karşı bir şikayet oluşmaması dikkat çekicidir. Şekeri AB’ standartlarında ve maliyetlerinde üreten Kayseri Şeker gibi fabrikalarımız sektörde iyi örnek olmaktadır. Şeker Sektörüne ve Şeker Pancarı tarımına katkıları ve başarılı çalışmalarından dolayı Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu üyelerine, Kayseri Şeker camiasına teşekkür ediyorum.”

Ziyaret esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, Şeker-İş Sendikasının Temmuz ayında yapılan 21. Olağan Genel Kurulu sonrasında yeniden genel başkanlığa seçilen İsa Gök ve yeni yönetim kurulunu tebrik etti.

Şeker üretiminin zayıflatılmasına dair lobi faaliyetlerinin sektörü rahatsız ettiğine değinen Başkan Akay, “Orta Anadolu çiftçisinin son yıllarda şeker pancarından para kazanmaya başladığı, dolayısıyla şeker pancarının çiftçiler için vazgeçilmez bir ürün haline gelmesine karşılık NBŞ üretimi yapan firmalarla rekabette sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Başkan Akay; Şeker Kurulu üyelerinin atanmamasının şeker sektöründe denetimin azalmasına ve dolayısıyla pancar şekeri üreticilerinin pazar kaybetmekte olduğunu belirterek yapılan lobi faaliyetlerden sektörün rahatsız olduğuna da dikkat çekti” diye konuştu.

Ziyaret esnasında, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Genel Mali Sekreter İlhan Özyurt, Genel Eğitim Sekreteri Cengiz Ünder, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Murat Taşlıyurt ve Şeker İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı İbrahim Dayı da hazır bulundu.