Başkan Akay, "Şeker sektörü tatlanıyor, tatlanmaya devam edecek"

Kayseri Şeker’in şeker sektörünün tek temsilcisi ve kalabalık gurup ile katılarak İhaleleri büyük coşku ve heyecan ile takip etmesi, yatırımcı firmalar ve sektör temsilcileri tarafından büyük takdir topladı."Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Afyon, Burdur ve Elbistan fabrikalarının yapılan ihaleleri sonrası Kayseri Şeker adına açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Özelleştirme İhaleleri sonrasında sektöre yeni firmalar katılmışlardır. Biz her zaman şu anlayış içerisindeyiz ve bunu sürekli ifade ediyoruz. Bu şeker fabrikaları Türkiye'nin önemli, stratejik kuruluşlarıdır. Şeker sektörü stratejik bir sektör ve şeker fabrikaları bölgelerindeki çiftçilerin geçimini sağlama konusunda çok önemli rol üstlenen fabrikalardır. Dolayısıyla bu fabrikaların mutlaka yaşaması ve yaşatılması gerekir. İhaleyi alan firmalar da ümit ediyorum bu anlayış içerisinde hareket edeceklerdir. Biz en azından böyle olmasını temenni ediyoruz ve bu konuda da tamamen karşılıksız olarak onlara yardımcı olmak anlayışı içerisindeyiz" dedi.Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;"Biz özelleştirme ihalelerine, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Genel Müdürümüz, Genel Müdür yardımcılarımız, Fabrikalarımızdaki diğer yöneticilerimiz, İştiraklerimizin yöneticileri, Bölge Müdürlerimiz, Sendika Başkanımız, Kayseri Şeker olarak çiftçimiz adına katılıyoruz. Arkadaşlarımız, Bu ihale sürecini takip etmek için Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir İllerinden Ankara’ya kadar gelerek Kayseri şeker çiftçisinin ve yönetiminin, Kurumuna, şeker pancarına, fabrikasına, işine ne kadar sahiplendiğini gösterdiler.Biz, şeker sektörünün içerisinde varız ve bu Şeker sektörünün içerisindeki varlığımızı da daha güçlü bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Bunu da birlik beraberlik içerisinde yapabiliriz. Ülkelerin güçlü olması nasıl ki Milletin birliği, bütünlüğüyle mümkün oluyorsa, şirketlerin de güçlü olması Yönetimi, çalışanı, çiftçisi ile hep birlikte birlik bütünlük içerisinde olmasıyla mümkün olur. Arkadaşlarımız işlerini güçlerini terk ederek koşturup buralara kadar zahmet edip geliyorlar. Bu davranışları, sektöre ve işine duyulan bir arzunun, isteğin ve heyecanın sonucudur. Ben onun için bütün arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum. Kayseri şekerin birliğini bütünlüğünü herkese göstermiş oluyorlar herkes bunu bir şekilde fark ediyor. Bizden başka da bu şekilde heyecan duyarak katılan kimse de yok. Biz de bu heyecanı hep beraber yaşıyor ve Kayseri Şeker’in gücünü göstermiş oluyoruz."Başkan Akay; "Afyon, Burdur ve Elbistan fabrikalarının ihaleleri ile ilgili olarak da; Bizim kendimize göre yapmış olduğumuz hesaplarımız, danışman firmamız var. Onlarla birlikte yapmış olduğumuz değerlendirmeler var. Bu değerlendirmeler ışığında Afyon, Burdur ve Elbistan fabrikaları için verilebilecek en yüksek rakamları tespit ediyoruz ve o çerçevede ihale sürecine dahil oluyoruz. Ama bugün ki ihalelerde fiyatlar bizim hesap ettiğimiz rakamların üzerinde cereyan etti. Burada tabii biz kazanmak arzusu taşımakla birlikte kazanamıyorsak da Devletimiz kazansın. Hazine kazansın anlayışı içerisinde hareket ettik. İhaleden sonra zaten kazanan firmalar da, firma temsilcileri de bu konuda Kayseri Şeker’in rolünün ne kadar önemli olduğunu ifade ediyorlar ve bu konuda bizimle diyalog geliştirmek istediklerini de söylüyorlar. Aslolan bu sektörün ayakta kalması ve gelişerek güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesidir. Bu da ancak bu fabrikalar yaşayarak mümkün olabilir.Kayseri Şeker olarak bünyemize kattığımız Turhal Şeker Fabrikası, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş çok önemli fabrikadır. O bizim için oldukça önemli bir adım olduğu inancındayım.Hem Kayseri'nin hem de Turhal bölge çiftçisinin bundan kazançlı çıktığı inancımı daha önce de ifade etmiştim. Bu inanç çerçevesinde ihale onaylandıktan sonra biz orada hızlı bir çalışma sürecini başlatacağız ve bölge çiftçimize İnşallah Kayseri Şeker’in çiftçisine sağlamış olunan hizmetleri oraya da götüreceğiz.Şeker Sektörü bizimle tatlanıyor bizimle tatlanmaya da devam edecek. Biz daha fazla tatlanması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.