Başkan Akay’dan çiftçiye tarihi çağrı: TRAKTÖR DEĞİL ARAZİ ALIN

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası, Pancar Ekicileri Kooperatifi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) iş birliği ile Kayseri Şeker Fabrikası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Çerezlik Ayçekirdeğinde Sürdürülebilir Tarım Sempozyumu” etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında çiftçilere traktör serzenişinde bulundu.







Gereksiz yere alınan traktörlere değinen Başkan Akay; “Paranızı çarçur etmeyin. Eğer bir şey alacaksınız gidip de traktör almayın; arazi alın” dedi.

“Traktör fabrikalarını zengin etmek zorunda değiliz”







“Biz burada mili bir görev yaptığımız kanaatindeyiz.” diyen Başkan Akay yaşanılan gelişmelerden duyduğu memnuniyetsizliği şu sözlerle aktardı:

“Çiftçinin ekmeğine katık olmak, onların emeğine çözüm bulmak, sofrasına ekmek götürmesine aracı olmak bizim için şereftir diye 7 senedir hep söylüyorum. Çiftçimize 7 yıldır ‘Su akarken testinizi doldurun. Paranızı çarçur etmeyin. Eğer bir şey alacaksınız gidip de traktör almayın; arazi alın’ diye söylüyorum. Çiftçinin bu topraklara sahip olması lazım. Bu toprakları çiftçinin elinden çıkarmaması lazım. Bunu sürekli söyledim ama bir türlü anlatamadım. Hangi çiftçimizin evine gittiysek kapının önünde 2-3 tane traktör gördük. Sanırım bir iddialaşma söz konusu. Bu doğru bir yaklaşım değil. Biz Almanya’nın, Fransa’nın, Hollanda’nın traktör fabrikalarını zengin etmek zorunda değiliz. Amerika’da 900 dönümlük bir araziye 1 traktör düşüyor. Bizde ise 80 dönümlük bir araziye 1 traktör düşüyor. Yazık, günah. Bu çiftçi bu ülke bu kadar zengin değil. Artık 10-20 dekarlık arazilerle tarım yapma dönemi geçiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Topraklarımızı koruyabilmek için sahip çıkmalıyız.”

Haber-Foto: Ramazan Karakuş

