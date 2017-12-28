Başkan Çelik’ten gençliğe destek, birliğe vurgu

Mobilya Kent’in kurulduğu Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu ve önümüzdeki günlerde yönetime aday olacak isimler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Çevrim, önümüzdeki günlerde seçim yaparak yeni yönetimlerini oluşturacaklarını belirtti. Çevrim, Mobilya Kent’te Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle önemli hizmetler yapacaklarını dile getirdi.



Kurulacak yeni yönetimin Başkan Adayı Şaban Sözduyar da Mobilya Kent’in her geçen gün büyüdüğünü ve daha etkin bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “Organize sanayide mobilya imalatı yapan önde gelen firmalarla ortaklaşa çalışma yaptık. Allah razı olsun hiçbir ağabeyimiz de kırmadı. Bir grup oluşturuldu. Daha güzel bir sinerji çıkacağına inanıyoruz. Kayseri’ye güzel bir eser kazandırmak istiyoruz. Şimdiye kadar mükemmel bir yer ortaya çıkmış, bu eserin neticelendirilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Mobilya Kent yönetiminin gençlere görev vererek seçime gitmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Bu durumun Kayseri’deki uyum kültürünün bir örneği olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Az önce şehir dışından belediyemize gelen misafirlerimiz Kayseri’deki uyum kültürünün başka hiçbir yerde olmadığını söylediler. Hem yönetim dinamikleri arasında bir uyum var, hem de kurumların kendi içinde uyum var. Şu andaki kooperatif başkanımız yeni yönetime aday olacak gençlerle birlikte oluyoruz diyor. Bunu söylemesi her yerde olabilecek bir şey değil. Aranızdaki birlik ve beraberlik inşallah kooperatifinize ve oradaki ticari topluluğa bereket olarak döner. Rabbim ağzımızın tadını bozdurmasın. İnşallah birlikte çok daha güçlü ve yeni projeler yapacağınıza eminim” diye konuştu.

Kurum Haberi



