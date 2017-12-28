Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çelik’ten gençliğe destek, birliğe vurgu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mobilya Kent esnaflarıyla yaptığı görüşme sırasında gençlerin tecrübeli isimlerle bir arada yönetimlerde aktif görev almalarının önemini vurguladı. Başkan Çelik, birlik beraberlik içerisinde gençlerin daha aktif görev almalarıyla daha güçlü adımlar atılabileceğini kaydetti.

Başkan Çelik’ten gençliğe destek, birliğe vurgu
Mobilya Kent’in kurulduğu Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu ve önümüzdeki günlerde yönetime aday olacak isimler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.
Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Çevrim, önümüzdeki günlerde seçim yaparak yeni yönetimlerini oluşturacaklarını belirtti. Çevrim, Mobilya Kent’te Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle önemli hizmetler yapacaklarını dile getirdi.

Kurulacak yeni yönetimin Başkan Adayı Şaban Sözduyar da Mobilya Kent’in her geçen gün büyüdüğünü ve daha etkin bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “Organize sanayide mobilya imalatı yapan önde gelen firmalarla ortaklaşa çalışma yaptık. Allah razı olsun hiçbir ağabeyimiz de kırmadı. Bir grup oluşturuldu. Daha güzel bir sinerji çıkacağına inanıyoruz. Kayseri’ye güzel bir eser kazandırmak istiyoruz. Şimdiye kadar mükemmel bir yer ortaya çıkmış, bu eserin neticelendirilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Mobilya Kent yönetiminin gençlere görev vererek seçime gitmesinin çok önemli olduğunu belirtti.
Bu durumun Kayseri’deki uyum kültürünün bir örneği olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Az önce şehir dışından belediyemize gelen misafirlerimiz Kayseri’deki uyum kültürünün başka hiçbir yerde olmadığını söylediler. Hem yönetim dinamikleri arasında bir uyum var, hem de kurumların kendi içinde uyum var. Şu andaki kooperatif başkanımız yeni yönetime aday olacak gençlerle birlikte oluyoruz diyor. Bunu söylemesi her yerde olabilecek bir şey değil. Aranızdaki birlik ve beraberlik inşallah kooperatifinize ve oradaki ticari topluluğa bereket olarak döner. Rabbim ağzımızın tadını bozdurmasın. İnşallah birlikte çok daha güçlü ve yeni projeler yapacağınıza eminim” diye konuştu.
Kurum Haberi
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.