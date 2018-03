Başkan Güneş: Tarım fuarı Türkiye'nin en önemli fuarlarından birisi

"13.sünü açtığımız tarım ve hayvancılık fuarı yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bu fuara başladığımızda 40-50 firma ile başladık. Şu anda 13.sünü düzenlediğimiz fuara 2 bine yakın katılım var" diyen Abdülkadir Güneş, "Şehir dışından ve şehir içinden imalatçılar ve bayiler var. Bu yıl fuar biraz daha canlı geçiyor. Kayseri Tarım Fuarı Türkiye’nin en önemli tarım fuarlarından bir tanesi. 4 gün sürecek ve 350 bin kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Kayseri özellikle sanayi şehri olarak biliniyor ama Kayseri’de tarım ve hayvancılık yükselerek devam ediyor. Biz de Kayseri Ziraat Odaları olarak her yıl olduğu gibi standımızı açtık ve şehir dışından gelen çiftçilerimize ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul, Tekirdağ, Adıyaman, Diyarbakır, Çorum ve Çankırı olmak üzere Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi geliyor. Bizler de çiftçilerimize Kayseri’yi tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Abdülkadir Güneş, "Kabak çekirdeğinde Türkiye birincisiyiz, elmada Türkiye ikincisiyiz. Şeker pancarı konusunda Türkiye’nin en güçlü şeker fabrikası. Türkiye’de en yüksek pancar fiyatını çiftçiler Kayseri’de alıyorlar. Tarım fuarı iyi geçiyor. Yoğun bir ziyaretçi var. Bütün çiftçilerimizi bekliyoruz" diyerek şunları söyledi:"Tarımsal kalkınma için 74 projemiz Ankara’ya gitmişti. 74 proje de sayın Bakanımızın, AK Parti Grup Başkanvekilimizin ve milletvekillerimizin desteği ile kabul edildi. Bu yıl da 70 tane kırsal kalkınma için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz tarafından bakanlığa gönderildi. Kayseri’nin tarım ve hayvancılığına odalar olarak, milletvekilleri olarak, Bakanımız ve Grup Başkanvekilimiz ile katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Eksikliklerimiz yok mu var. Özellikle süt kurumu kombinası kapanmıştı Kayseri’de. İşlem yaptırmak için Yozgat’a gidiyoruz. Sivas’ta ve Adana’da var. AK Parti Grup Başkanvekilimiz Mustafa Elitaş’a durumu ilettik ve Tarım Bakanımız ile görüştü. Kalkınma Bakanı ile de görüştü. Bakanımız ve milletvekillerimizin de bu konuda girişimleri var. Burada et süt kombinası olmazsa olmaz. Türkiye’de en çok canlı hayvanın kesildiği il Kayseri, zirai kredi kullanılan il de Kayseri. Bunun geri dönüşü yüzde 99’dur. Kredi borçlarımız ertelendi. Sayın Bakanımızın ve milletvekillerimizin girişimleri ile bunda bir sıkıntı yok. Mazot ve gübre destekleri ödenmeye başlandı. Her hafta ödeniyor.Koyunculuk projesi açıkladı Sayın Tarım Bakanımız ama bu projeyi prosedüre uyuyor diye vermemek lazım. Dağda çobanlık yapacak fedakarlık yapacak insanlara vermek lazım. Mağazada elbise satar gibi yapayım derseniz yapamazsınız. Dağda çocukları ile fedakarlık yapacak olan insanlara bu proje ile destek verilmesi lazım. Prosedüre uyuyor diye verdiğiniz koyunları ve adamı da bulamazsınız."