Başkan Hiçyılmaz’dan yerli otomobil yorumu:  Fabrika Kayseri’de kurulsun!

Başkan Hiçyılmaz yerli otomobil ile ilgili yaptığı açıklamasında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde yürütülen yerli otomobil üretimi çalışmaları meyvesini vermeye başladı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun büyük gayretleri ile Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalanmıştır” dedi.





İmzalanan protokol sonrasında çalışmaların hızlandığını ve kamuoyuna yansımaları olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, “Kayseri, savunma sanayisinde köklü bir geçmişe sahiptir. Şehrimizde, 1930’lu yıllarda kurulan fabrikada uçak üretilmiştir. Kayseri’deki Ana Tamir Fabrikası’nın yanı sıra, OSB’lerde faaliyet gösteren birçok firma, geçmişten bugüne aktarılan bilgi birikimi ile yoğrulmuştur ve halen de Türkiye’ye örnek çalışmalar yapmaktadır. Bu durum, yerli otomobil üretimine destek sağlayacak altyapı ve kalifiye işgücünün Kayseri’de mevcut olduğunun göstergesidir” diye konuştu.

Kayseri’nin, ulaşım noktasında sıkıntısı bulunmadığını vurgulayan Başkan Hiçyılmaz, “Kayseri limanlara olan otoyol ve demiryolu bağlantıları ile önemli bir konumdadır. Kayseri, coğrafi konumundan dolayı, yatırım güvenliği bakımından da şanslıdır” ifadelerini kullandı.







Sanayisi, ticareti ve alt yapısı ile gelişmiş bir şehir olan Kayseri’nin böylesine önemli bir yatırıma ev sahipliği yapabileceğini belirten Hiçyılmaz, “Kayseri Ticaret Odası olarak, yerli otomobil fabrikasının Kayseri’de kurulmasını istiyoruz. Yerli otomobilin şehrimizde üretilmesi için elimizden gelen her türlü imkanı sağlayamaya hazırız” şeklinde konuştu.

İHA