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BAŞKAN NURSAÇAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB Çevre Yönetim Müdürlüğü çalışmalarını yerinde inceleyerek detaylı bilgiler aldı.

BAŞKAN NURSAÇAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Başkan Nursaçan, “Kayseri OSB’nin daha yaşanılabilir bir yere dönüşmesi ve daha yeşil bir çevre için çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. 2017 yılında OSB park alanlarına 20.000 fidan dikilmiştir. Bugüne kadar OSB içerisine ise170.000 adet fidan dikimi yapılmıştır. Çim alanlarımız toplamda 260.000 m2 ye ulaşmış ve genişletme çalışmaları devam etmektedir. Sanayimizden kaynaklanan günlük 40 ton evsel katı atık ( çöp ) haftanın 6 günü toplanarak bertaraf edilmektedir. Caddelerin, yaya kaldırımlarının temizliği ve yeşil alanların bakımları düzenli olarak yapılmaktadır” dedi. 



2018 yılı ve uzun vadeli hedeflere de değinen Başkan Nursaçan, 2018 yılında yaklaşık 41 bin metrekare yeşil alanın daha OSB’ye kazandırılacağını belirtti. 
Kurum Haberi
 
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