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Başkan Nursaçan:  Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Vergi Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 

Başkan Nursaçan:  Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır

Başkan Nursaçan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Ülkemizde 1989 yılından itibaren her sene vergi bilincinin yerleştirilmesi amacıyla kutlamakta olduğumuz Vergi Haftası’nı, bu sene 26 Şubat -4 Mart tarihleri arasında kutlamaktayız.
Gelişmiş devletlerin temel finansman kaynaklarından biri olan vergi, etkin ve sağlıklı bir şekilde toplandığı takdirde ülkelerin büyümesine ve gelişmesine doğrudan etki etmektedir.
Vergi Haftası, ülkemizin kalkınması ve gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılarak, kamu hizmetlerinin topluma daha verimli ve etkin bir şekilde ulaştırılması ve gelecek nesillerimizin daha müreffeh bir toplumda yaşamasının, eksiksiz ödenen vergilerle sağlanacağı bilincinin toplumun her kesimine verilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek, vergisini zamanında ve tam olarak ödeme gayretinde olan tüm mükellefler, vatandaşlar ve kıymetli sanayicilerimiz ülkemizin ekonomik istikrarına ve gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta, vergisini zamanında ve tam olarak ödeyen sanayicilerimizve vatandaşlarımız olmak üzere tüm vergi mükelleflerinin Vergi Haftası’nı kutluyorum.”
İHA

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Tahir NursaçanBaşkanOSBKayseri
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