Başkan Olgunharputlu: ASGARİ ÜCRET YETERLİ DEĞİL

“Vize sorunu ticareti olumsuz etkiledi”

2017 yılının ticaret getirisini değerlendiren Başkan Nedim Olgunharputlu Avrupa Birliği ve ABD ile yaşanan vize sorununun ticareti olumsuz etkilediğini belirterek, “2017 yılı hem MÜSİAD açısından hem Türkiye açısından hem de dünya açısından sıkıntılı geçti. Türkiye ekonomisi açısından iyi bir seviyede kapandı ama işletmelere baktığımızda umduğumuz noktada değildi. Bunun genel olarak sebepleri bulunduğumuz coğrafyanın jeopolitik konumu, komşularımızın kendi iç istikrarsızlıkları ve bir de ülkemizin liderlik vasfı ve bu liderlik vasfının bize yüklediği bazı sorumluluklar var. Bu siyasi yüklerin ticaretimize olumsuz etkileri oldu. Mesela Avrupa Birliği ve ABD ile yaşanan vize sorunu ticareti olumsuz etkiledi.” dedi.

“Hayatımız ticaretten ibaret değil…”

Hayatın sadece ticaretten ibaret olmadığını söyleyen Olgunharputlu, “bizim dünyaya geliş amacımız; para kazanmak, ticaret yapmak, servet edinmek veya neslimize servet bırakmak değil. Amacımız Allaha kul olmak, kulluk imtihanını başarı ile geçmektir. Kulluk imtihanı noktasında durmamız gereken noktada duruyoruz ama sadece ahirete yönelik de yaşamamamız gerektiği ayetlerle, hadislerle sabit… Bu yönde hareket ederek dünya ve ahiretimiz denge içerisinde olmalıdır. Bunun için ahiretimize zarar verecek keskin işlerde biraz düşünerek hareket etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Burada bir tarafı bir tarafa tercih etme değil ama doğru hareketlerde bulunmak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Her işçi kendi asgari ücretini kendisi belirler”

Asgari ücretin insani açıdan yeterli olmadığını vurgulayan Olgunharputlu, “her haneye 2500- 3000 TL girmeli ki aileler refah içerisinde yaşamını sürdürebilsin ama bir taraftan da ekonomimizin bulunduğu durum ortada. Dünyadaki asgari ücret standartları nerede? Bunu değerlendirip ona göre belirlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Dünya rekabetinde farklı noktalara getirilmemesi lazım. Asgari ücret sadece bu ücretle çalışanları etkilemiyor. Asgari ücretteki artış diğer ücretlerin artışına da yansıyor. Bu yüzden zamların çok ince hesaplarla yapılması gerekiyor. Aslında işçi kendi donanımını arttırdıkça aldığı miktar da o doğrultuda artar. İnsanlarımız firmalarına sağladıkları katma değeri arttırırsa kimse asgari ücretle istihdam edilmeye zorlanamaz. Yani siz nitelikli bir eleman olursanız hiçbir firma sizi kaybetmeyi göze alamaz. Her işçi kendi asgari ücretini kendisi belirler.” açıklamasında bulundu.

“Kayseri-Mersin demiryolu rehabilite edilmeli”

Kayseri-Mersin demiryolu hakkındaki açıklamasına da değinen Olgunharputlu, nakliye maliyetinin belirli seviyeye indirilmesi için çalıştıklarını belirterek, “tren yolunun ve işletmesinin rehabilitasyonu ve sanayicimizin buraya doğru yönlendirilmesi bu hattın verimliliğini arttıracaktır. Bu rehabilitasyonla hattın bir zararı var ise bunun ortadan kalkması veya kar ediyorsa karının artması sağlanacaktır. Diğer taraftan zaten sanayicimizin rekabet şartları ortada. Çok katma değerli ürünler üretilememektedir. Ne yazık ki; liman şehirleri ile yaptığı transfer maliyeti bizim elimizi daha da zayıflatmaktadır. Bu noktada elimizi güçlendirme adına Kayseri-Mersin limanına ulaşım ve yük taşımacılığı demiryolu ile çok daha uygun fiyatlara çekilecektir.” dedi.

Haber: Osman Gazi Gün-M. Furkan Şahin

