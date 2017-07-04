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Başkan Toruntay’dan Makinistler Günü kutlaması

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 3 Temmuz Makinistler Gününü tebrik etti.

Başkan Toruntay’dan Makinistler Günü kutlaması
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay Makinistler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
 Başkan Toruntay mesajında; “Gece gündüz demeden, tatil, bayram bilmeden fedakarca çalışan tüm makinist kardeşlerimin 3 Temmuz Makinistler Gününü kutluyorum. 7 gün 24 saat görevlerini yerine getirerek yük veya yolcu taşıyan makinist kardeşlerim adeta tüm yaşamları boyunca demiryoluyla yatıyor, demiryoluyla kalkıyorlar. Geçmişe göre, demiryollarımız oldukça büyüdü, çok yol aldı, gelişti ve hatta tabiri caizse kabuk değiştirdi. Ülkemizin temel yapı taşlarından olan demiryollarımız geleceğimiz için de büyük önem taşıyor. İnanıyorum ki, tüm makinist kardeşlerim de benim gibi düşünüyor ve yaptıkları işin hakkını vererek ifa ediyorlar.
Bu itibarla; tüm makinist kardeşlerimin 3 Temmuz Makinistler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, kazasız, belasız nice yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kurum Haberi
 
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