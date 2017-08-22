Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayram müjdesi o paralar hesaba yatırıldı

Doğum yardımı ödemelerinde yaşanabilecek gecikmeleri önlemek için çalışmaları hızlandıran Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, temmuz ayı yardımlarını hesaplara yatırdı.

Bayram müjdesi o paralar hesaba yatırıldı
Kurban Bayramı öncesi binlerce anneye müjde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini PTT şubelerine yatırdı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel  Müdürlüğünce, 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart  sahiplerine, canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira,  üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 lira tutarında doğum yardımı yapılıyor.
Vatandaşlar, doğum yardımını T.C. kimlik numaralarını ibraz etmek  suretiyle ülke genelinde bulunan tüm PTT şubelerinden alabiliyor. Yurt dışında  yaşayan vatandaşlar ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda  faydalanıyor ve başvurularını büyükelçilikler, konsolosluklar aracılığı ile  yapabiliyor.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da ödemelerini tercih ettikleri  illerden alabiliyor. Annenin T.C. vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmaması  halinde, ödemeler T.C. vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi baba üzerinden yapılıyor.
Ödemelerde yaşanabilecek gecikmeler dolayısıyla vatandaşların mağdur  olmaması için çalışmalara hız veren Bakanlık, temmuz ayı ödemelerini PTT  şubelerine yatırdı. Kurban Bayramı öncesinde müjde niteliğindeki bu çalışma  kapsamında, vatandaşlar hesaplarına yatırılan doğum yardımı ödemelerini PTT  şubelerine giderek alabilecek.

105 BİN 330 ANNEYE 46 MİLYON LİRA
Bu kapsamda, bugüne kadar 2 milyon 497 bin 522 anne doğum yardımından  faydalanırken, toplam 1 milyar 86 milyon 998 bin 581 lira ödeme yapıldı.
Öte yandan, bu yıl en fazla doğum yardımının yapıldığı temmuz ayında,  108 bin 317 çocuk için 105 bin 330 anneye 45 milyon 997 bin 330 lira ödemede  bulunuldu.
Temmuzda, 40 bin 539 ilk, 33 bin 731 ikinci ve 33 bin 926 üçüncü ve  sonraki yeni doğan çocuklar için ödeme gerçekleştirildi.
Temmuz ayı ödemesi kapsamında, çocuk sayısına göre en çok ödeme alan  ilk beş il de belli oldu. 17 bin 737 annenin doğum yardımı aldığı İstanbul ilk  sırada yer alırken, bunu 6 bin 520 rakamı ile Bursa, 5 bin 164 rakamı ile  Şanlıurfa, 4 bin 659 rakamı ileİzmir, 4 bin 194 rakamı ile Gaziantep izledi. (iNTERNETHABER.COM)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.