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Belediye ekmeğinin fiyatı düştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 250 gramı 75 kuruş olan ekmeğin gramajını israfı önlemek için 200 grama çektiklerini ve fiyatını da 60 kuruş olarak belirlediklerini bildirdi.

Belediye ekmeğinin fiyatı düştü

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Çelik, gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar Kent Ekmek Fabrikası'ndaki üretimi takip etti.



Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından bir tanesinin de Kent Ekmek Üretim Tesisleri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, fiyatı dengede, kaliteyi üst seviyede tutma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.





Açıklamada, Başkan Çelik, 250 gramı 75 kuruş olan ekmeğin gramajını israfı önlemek için 200 grama çektiklerini ve fiyatını da 60 kuruş olarak belirlediklerini ifade ettiği belirtildi.
Kurum Haberi 

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