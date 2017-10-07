Bellona 597. mağazasını İskenderun'da açtı

Erdem Mobilya adıyla açılan mağazaya İskenderunlular büyük ilgi gösterdiler. Açılışa Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha ve Bellona Marka Pazarlama Müdürü Bülent Alıcı'nın yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.

Bellona Marka Pazarlama Müdürü Bülent Alıcı açılışta yaptığı konuşmada "Ülke ekonomisinin gelişimi ve daha çok istihdam için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bellona'ya halkımızın çok daha kolay ulaşabilmesi için daha çok mağaza açacağız. Hem gelişeceğiz, hem de ülkemizin refahı için daha çok çalışacağız" dedi.

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha ise, "Böylesine güzel bir mağazayı ilçemize kazandıranlara çok teşekkür ediyoruz. Özellikle istihdam için böyle mağazalara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

