Bellona her yıl daha da güzelleşiyor Ev modasında farklı tasarımları, çeşitliliği ve fonksiyonelliği ile müşterilerine her zaman zevkli alternatifler sunan Bellona, Türkiye'nin en büyük mobilya fuarına bu yıl yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, genç odası, yatak, halı ve tekstil olmak üzere 25'nin üzerinde yeni ve farklı ürünüyle katılacak.

2016 yılında istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini ve 2017 yılına özel olarak hazırladıkları koleksiyonlarla girdiklerini belirten Bellona Pazarlama Müdürü Bülent Alıcı, "2017 yılında da mağazacılık faaliyetlerimizin yanı sıra Ar-Ge yatırımlarımıza hız vereceğiz. Markamızın tasarım markası olduğunun bir kez daha altını çizerek, yeni ürünler ve farklı pazarlama stratejilerimizle birlikte 2017 yılında Bellona markası olarak yüzde 13 büyümeyi ve yıllık ciromuzu 1 Milyar TL barajına getirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Dünya markası olmak." dedi.

Boydak Holding çatısı altında faaliyet gösteren Bellona bugün 60'tan fazla ülkede 800'ü aşkın bayisiyle tüketicilere ulaşıyor. Türk tüketicilerin ihtiyaçlarına eksiksiz yanıt verirken, bir yandan da uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırıyor.

Küresel hedefleri doğrultusunda bir yandan hızlı mağazalaşma çalışmalarını sürdüren Bellona, diğer yandan son kullanıcının kolay ulaşabileceği, kendini evinde hissederek rahat alışveriş yapabileceği davetkâr mağaza ortamları sunmaya devam ediyor.

Bellona Pazarlama müdürü Bülent Alıcı "Türkiye'nin en büyük uluslararası mobilya fuarı olan İsmob'da, sektöre liderlik eden marka olarak yer almak, sektör temsilcileri ile bir arada bulunarak ürünlerimizi tüketicilerin beğenisine sunmak bizler açısından son derece önemli. Bellona markası olarak konsept bütünlüğüne büyük önem veriyor ve uyumu evin her köşesine yansıtmayı amaçlıyoruz. Mobilyada alışılmış renklerin dışında doğal renk ve dokularla bütünlük sağlayacak turkuaz, yeşil vb gibi farklı renk tonlarını tüketicilerin beğenilerine sunarak oluşturduğumuz bu trendi daha farklı noktalara taşıyacağız. Ayrıca yemek odası, koltuk takımı, sehpa ve halı gibi parçaların bir biri ile uyumuna ve konsept bütünlüğü arz etmesine büyük önem veriyoruz."

2016 yılının zor geçen bir yıl olmasına rağmen oldukça verimli geçirildiğini belirten Bülent Alıcı, "2016 yılını büyüme ile kapatıp, yıl hedeflerini gerçekleştirdik. 2017 yılında da mağazacılık faaliyetlerimizin yanı sıra Ar-Ge yatırımlarımıza hız vereceğiz. En büyük hedefimiz; tasarım, fonksiyonellik ve şıklığı ile ön plana çıkaran ürünlerimize yenilerini ekleyerek daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak. Markamızın tasarım markası olduğunun bir kez daha altını çizmek. Koleksiyonlarımızda modernizmi, avangardı ve içerisinde teknolojiyi barındıran farklı tarzlarda ürünler sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl uygulamaya başladığımız ve oldukça ilgili gören mobilyada renk kullanımını bu yılda devam ettireceğiz."

İSMOB Fuarı'nda 2017 yılı için hazırlanan yeni koleksiyonun tamamının gösterilmesinin mümkün olmadığını ancak en çarpıcı ürünler ve en yeni modellerle ziyaretçileri karşılayacaklarını da belirten Bülent Alıcı, Türkiye'nin en büyük uluslararası mobilya fuarı olan İsmob'da, sektöre liderlik eden marka olarak yer almak, sektör temsilcileri ile bir arada bulunarak ürünlerimizi tüketicilerin beğenisine sunmak bizler açısından son derece anlamlı. Bunun yanında fuar, sektörün gelişimi açısından büyük öneme sahip. Ülkemizin mobilyadaki yetkinliğini, uzmanlığını tüm dünyaya duyurmak için çok kıymetli bir platform. Sektörün en iddialı markalarından biri olarak; bu fuarı etkili ve verimli geçirmek bizim için çok önemli" diye konuştu.

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