Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Ben değil; biz olacağız"

Ticaret Odası meclisi, nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Oda Başkanı Ömer Gülsoy, toplantıda yaptığı konuşmasında, tüm meclis üyelerinin birlik beraberlik içerisinde gece gündüz demeden çalışarak Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

"Ben değil; biz olacağız"
Ticaret Odası’nda seçim sonrasında ilk meclis toplantısı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.
Oda Başkanı Ömer Gülsoy gündem dışı maddeler bölümünde yaptığı konuşmasında birlik beraberlik mesajları vererek; “Ayrımcılığa, kayırmacılığa yer vermeyeceğiz. Burası herkesin odası. Biz büyük bir aileyiz. Geçmişte olan kırgınlıkları bir kenara bırakıp ülkemiz ve milletimiz adına ne yapabiliriz? Bunun gayretini göstermemiz gerekiyor” dedi.
“En az 1 yıl kazanımımız oldu”
24 hazirandaki erken seçim ile ilgili görüşlerini aktaran Başkan Gülsoy; “Birileri farklı düşünebilir. Bu memlekette sürekli seçim ile uğraşıyoruz. Seçim olacağı zaman hepimiz işimizi gücümüzü bırakıyoruz. Ona odaklanıyoruz. Seçim öncesi millet ne alıyor nede satıyor. Herkes ‘Seçim bitsin gözümüzün önünü görelim ona göre yatırım yapalım’ diyor. Araba alacak olan  bile seçim sonrasını bekliyor. Bu bakımdan gün alış verişi öteleme günü değil, piyasayı canlandırma günüdür. Bizim açımızdan şunu söylemek mümkün; en az 1 yıl kazanımımız oldu. Çok olumlu bir karar olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu seçim ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olur.” şeklinde konuştu.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.