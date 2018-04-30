"Ben değil; biz olacağız"

Ticaret Odası’nda seçim sonrasında ilk meclis toplantısı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Ömer Gülsoy gündem dışı maddeler bölümünde yaptığı konuşmasında birlik beraberlik mesajları vererek; “Ayrımcılığa, kayırmacılığa yer vermeyeceğiz. Burası herkesin odası. Biz büyük bir aileyiz. Geçmişte olan kırgınlıkları bir kenara bırakıp ülkemiz ve milletimiz adına ne yapabiliriz? Bunun gayretini göstermemiz gerekiyor” dedi.

“En az 1 yıl kazanımımız oldu”

24 hazirandaki erken seçim ile ilgili görüşlerini aktaran Başkan Gülsoy; “Birileri farklı düşünebilir. Bu memlekette sürekli seçim ile uğraşıyoruz. Seçim olacağı zaman hepimiz işimizi gücümüzü bırakıyoruz. Ona odaklanıyoruz. Seçim öncesi millet ne alıyor nede satıyor. Herkes ‘Seçim bitsin gözümüzün önünü görelim ona göre yatırım yapalım’ diyor. Araba alacak olan bile seçim sonrasını bekliyor. Bu bakımdan gün alış verişi öteleme günü değil, piyasayı canlandırma günüdür. Bizim açımızdan şunu söylemek mümkün; en az 1 yıl kazanımımız oldu. Çok olumlu bir karar olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu seçim ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olur.” şeklinde konuştu.



Haber-Foto: Ramazan Karakuş



