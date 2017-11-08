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Benzine yapılacak zam belli oldu

Benzin fiyatlarına yapılacağı duyurulan zammın miktarı belli oldu.

Benzine yapılacak zam belli oldu

Petrol ve dolarda yaşanan yükselişin ardından dün benzine zam yapılacağı duyurulmuştu. Bugün benzine yapılan zam oranı belli oldu. 

BENZİNE 13 KURUŞ ZAM 

Buna göre benzinin litresine 13 kuruş zam yapılacak. 30 Ekim'de de benzine 12 kuruş, motorine de 18 kuruş zam yapılmıştı. Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 5,66 TL'ye, İstanbul'da 5.61 TL'ye, İzmir'de ise 5.63 TL'ye çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi.



MOTORİNEDE ZAM BEKLENİYOR

Benzinin ardından motorine de cuma veya cumatesi günü 10-12 kuruş zam yapılması bekleniyor. 'timeturk.com)

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