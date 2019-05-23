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BESİCİLERE 3. İNDİRİM

Eski Başkan Mustafa Çelik döneminde, yanlış hesapla yola çıkılan ve bu nedenle birim fiyatları çok yüksek açıklandığı için ilgi görmeyen Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç üçüncü bir indirim daha yaptı. Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’nde girişimcilerin önünü açmak adına Büyükkılıç arsaların metrekare fiyatını KDV hariç 25 liraya indirdiklerini söyledi.

BESİCİLERE 3. İNDİRİM

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu "Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi" kapsamında, üreticilere tahsis edilecek arsa fiyatlarında indirime gidildi. Eski Başkan Çelik zamanında açıklanan yüksek fiyatlar nedeniyle kimsenin ilgi göstermediği proje için Başkan Büyükkılıç bir indirim daha yaptı. Buna göre Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde arsaların metrekare birim fiyatı 25 TL’ye (KDV hariç) indirildi.
 
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ile yaptığımız toplantının neticesinde, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ndeki arsaların metrekare fiyatını 25 TL+KDV’ye düşürdük. Bu sayede Beydeğirmeni projemizi aktif hale getirerek şehrimize bir an önce önemli bir üretim merkezi kazandıracağız” dedi. 
 

Haber Merkezi

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