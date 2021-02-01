BEYDEĞİRMENİ’NDE METAN GAZI İLE ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gerek Türkiye’yi, gerekse Kayseri’yi yakından ilgilendiren hayvancılık projesi Beydeğirmeni Besi Bölgesi, canlı hayvan üretiminin yanı sıra, hayvansal atıklardan biyometanizasyon yöntemi ile metan gazı ve bu gazın tamamından elektrik enerjisi üretecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Alt yapısı olan, 1 metrekaresi 25 TL+KDV şeklinde olan böyle bir yatırımın eşi yok. Kayseri’de bütün organik, hayvansal atıkları değerlendirecek olan bir projeyi de hayata geçiriyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılığı destekleyecek önemli projesi olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi konusunda bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin canlı hayvan üretimi yanında biyogaz ile elektrik de üreteceğini kaydetti.

İHALESİ YAPILDI

2017 yılı içerisinde ilan edilen ‘milli tarım’ ve ‘kendi kendine yeten hayvancılık’ ilkeleri doğrultusunda, toplamda 5,1 milyon metrekarelik bir alanda hayata geçirilmesi planlanan ve 80 bin büyükbaş hayvanın besisi yapılacak olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi ile Kayseri’ye yıllık olarak yaklaşık 800 milyon TL’lik bir katkı sağlanacağı düşünülürken, projeden birçok alanda da faydalanılması planlanıyor.

Bu kapsamda hayvansal atıklardan biyometanizasyon yöntemi ile metan gazı ve bu gazın tamamından elektrik enerjisi üretilmesi için 4.5 MW Biyogaz Tesisi Yapım işi, tesislerin kurulması ve 29 yıllığına işletilmesi konusunda ihale gerçekleştirildi.

Besi bölgesindeki hayvan artıklarından biyogaz ile elektrik üretileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Beydeğirmeni’nde elektrik üretme konusunda biyogaz üzerinden ihaleye çıkıldı. 1 kuruş belediyeye yük getirmeden hayvansal atıklardan ve organik atıklardan 4,5 megawatlık, daha sonra da artacak miktarda enerji üreteceğiz. 20 megawata kadar yolu var, modüler sistem. Ayrıca orada güneş enerjisi olacak, sera uygulaması olacak. O şekli ile enerjiden, sıcak sudan bir sirkülasyon halinde yararlanacağız” dedi.

“BÖYLE BİR YATIRIMIN EŞİ YOK”

Başkan Büyükkılıç, hayvancılık konusunda yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğuna işaret ederek, projenin cazip olduğunu da ifade ederek, şöyle devam etti:

“Beydeğirmeni Projesi konusunda rakamlar yüksek olduğu için yatırımcılar biraz geri durmuştu. Biz kırmızı et üreticilerini bir araya getirdik. Sonra buradaki yatırımcılarla bir araya geldik. Amacımız nedir, buranın canlanmasıdır. Orada duran topraktan bize bir fayda gelmez. Onlarla görüşmeler sonrasında 25+KDV rakamında anlaştık. Yani alt yapısı olan, 1 metrekaresi 25 TL+KDV şeklinde olan böyle bir yatırımın herhalde eşi yok. Böyle bir sürece girdik ve şu anda totalde 382 yatırımcı burası için müracaatını yaptı. Çalışmalar hızla devam ediyor. Ve Tarım Bakanlığı’ndan da gerekli destekleri alma yönünde irade gösteriyor, projelerini de biz hazırlıyoruz. Ona da destek veriyor, proje bedeli almıyor, alt yapısını da yapıyoruz. Sadece burada değil, Kayseri’de bütün organik, hayvansal atıkları değerlendirecek olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Belediyemize hiçbir yük getirmeden, oradaki üretilecek enerjiden para kazanacak şekilde, hem çevre kirliliğini gideriyoruz, hem enerji üretiliyor, üstelik devletimizin teşvik ettiği bir bakıma yenilenebilir mantığı içerisindeki bir enerjiyi hayata geçiriyoruz. Orada güneş enerji sistemi projeleri olacak, oradan elde edilecek sıcak su ile dönüşüm içerisinde sera çalışmaları yapılacak. Alt yapı çalışmaları devam ediyor, iyi noktadayız.”







