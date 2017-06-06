BIGG Erciyes başvuruları açıldı

BİGG Erciyes başvuru süreciyle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, BIGG Erciyes’in, Erciyes Teknopark’ın, girişimcileri BIGG Programının 2. aşamasına hazırlayan ve TÜBİTAK tarafından seçilen 1.aşama resmi uygulayıcı kuruluşu olduğunu söyledi. Program ile, TÜBİTAK 1512 Programı, Bireysel Genç Girişim yani BİGG programı kapsamında ekonomiye katkı sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirten Ahmet Hidayet Kiraz, BIGG kapsamında girişimcilerin yenilikçi teknolojik iş fikirlerinin, ticarileştirilmesi konusunda destek sağlandığını ifade etti.



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Ahmet Hidayet Kiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“BIGG Erciyes programı, başvuruların alınması, incelenmesi, TÜBİTAK’a iletilmesi, programa dahil olacak girişimcilerin seçilmesi, seçilen girişimcilerin konuyla ilgili eğitimler alması aşamalarını içermektedir. Kişilere verilecek maddi destek TÜBİTAK tarafından sağlanmakta olup tamamen TÜBİTAK’ın yetkisi dahilindedir. Programa, lisans son sınıf öğrencileri (Ağustos 2018’den önce mezun olmak gerekmektedir.), lisans mezunları, yüksek lisans öğrencileri/mezunları, doktora öğrencileri /mezunları, akademisyenler, en son mezuniyet tarihi üzerinden 10 yıldan fazla süre geçmemiş, teknolojik ve yenilik odaklı fikir sahipleri başvuru yapabilir.”



Ahmet Hidayet Kiraz, programa son başvuru tarihinin 6 Ağustos olduğunu sözlerine ekledi.

İHA

