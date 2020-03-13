Bilet Satışlarında Yoğunluk 50 Kat Arttı Korona virüse karşı alınan tedbirlerin arttırılması kapsamında Perşembe akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde korana virüse karşı alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı. Tatil haberi açıklanmasının ardından ise 15 dakika içerisinde insanlar online bilet sitelerine ve otogarlara yöneldi. Bu sebeple normal zamana göre 50 katı yoğunluk olduğunu dile getiren biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “Bilet satın almaya en fazla yoğunlaşan kesim üniversite öğrencileri oldu. Öğrencilerin satın alma işlemlerinde ise KYK burs ve kredilerinin yattığı ziraat bankası kartlarını kullandığı görüldü” ifadelerini kullandı.

13 Mart 2020 Cuma 13:48