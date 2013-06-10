Bilişim Sektörünün Sorunları Tartışıldı

KTO toplantı salonunda yapılan toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, meclis üyeleri ve komite üyeleri katıldı. Toplantıda 9’uncu Meslek Komitesi olan bilişim sektörünün sorunları değerlendirildi ve çözüm önerileri arandı.

Toplantıda bir konuşma yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Bu toplantılar ümit ediyorum ki fayda getirecektir. Seçimlerden önce odaların nasıl çalışacağına yönelik düşüncelerimiz oldu. Meslek komiteleri çok önemlidir. Meslek komitelerini çalıştırabilirsek esas ana damar burasıdır” ifadelerinde bulundu.