Binlerce şubesiyle hizmeti oldukça uygun fiyatlara sunuyor

Türkiye’nin 81 ilinde binlerce şubesiyle hizmet veren PTT, Western Union hizmetini oldukça uygun fiyatlara sunuyor.





Uluslararası para transferinde dünyanın en güvenilir ve en hızlı kuruluşu kabul edilen Western Union, Türkiye’de PTT aracılığıyla hızını katlıyor.

PTT bir Western Union temsilcisi olarak, banka hesabı gerektirmeden, dünyanın her noktasına para transferi işlemlerinizi gerçekleştiriyor.





UYGUN FİYATLAR

Türkiye’nin 81 ilinde binlerce şubesiyle hizmet veren PTT, Western Union hizmetini oldukça uygun fiyatlara sunuyor.

PTT müşterilerinin Western Union’la para transferi gerçekleştirmek için kimliğiyle birlikte PTT şubelerine gitmesi yeterli oluyor. PTT, yurt dışına güvenli yoldan para transferi için sizi bekliyor. (http://www.internethaber.com)