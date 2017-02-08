Bir milyon kişiye kredi ve hibe fırsatı

Hibe ve faizsiz krediler, kendi işini kurmak isteyen ev hanımından üniversiteliye, yatırım yapmak ve sermayesini artırmak isteyen esnaftan KOBİ'ye kadar 1 milyon kişiye dokunacak. İşte hibe ve kredilerdeki 2017 fırsatları:

3.800 firmaya 405 milyon euroluk kaynak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programı yeni dönemde 81 ili kapsayacak. İmalat sanayisinde dönüşüm, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon euro kaynak oluşturuldu. Hedefte 3.800 firmanın desteklenmesi var.

230 bin esnafa 50 bin TL

Sabah'ın haberine göre, KOSGEB'in 50 bin TL faizsiz kredi desteği başvuruları sonucunda 15 bin kişiye ödeme yapıldı. Ancak, başvurular 230 bin kişiyi buldu. Hükümet, başvuruların tamamını değerlendirme kararı aldı. Böylece, bu yıl 230 bin esnaf, sıfır faizli ve ilk yıl ödemesiz 50 bin TL'lik krediyi kullanabilecek. İlk bir yıl ödeme yapılmayacak. Alınacak kredi üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ayda geri ödenecek.

40 bin projeye 2 milyar

Yeni dönem AB fonlarından biri olan Horizon Programı'nda da 2017 için önemli fırsatlar var. Avrupa Birliği, katma değer üretecek inovatif projelerin hayata geçmesi için 80 milyar euroluk bir fon ayırdı. Bu fonun 2 milyar eurosu ise sadece KOBİ'lere tahsis edildi. Fon Türkiye'den 40 bine yakın proje bekliyor.

Üniversiteli patron adayına 100 bin TL

Teknogirişim sermaye destekleri çok kapsamlı fırsatlar sunuyor. Destekler üniversite ve yüksek lisans öğrencilerini kapsıyor. Halihazırda uygulanan programla, teknogirişimcilere iş fikirlerinin ticarileşmesi için eğitim, iş rehberi ve 100 bin lira sermaye desteği hibe ediliyor. Bugüne kadar 6 binden fazla girişimci bu fırsattan yararlandı. 2017'de bu destek modelinden 2 bin üniversiteli girişimci yararlanacak.

İşini kuracak ev hanımına 15 bin TL

İlçe bazında kaymakamlıklara bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) kendi işini kurmak isteyen ev hanımları için birçok fırsat barındırıyor. Kadın girişimciler bulundukları ilçedeki kaymakamlıklarda bulunan SYDV ofisine başvurarak 15 bin TL'lik faizsiz destekten yararlanabiliyor. Eğer projeniz uygun bulunursa, destekten faydalanabilirsiniz. Alınan destekler 5 yıl vadeyle geri ödeniyor.

(finanshaberler.com)

