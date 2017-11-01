BiR ZAM DA OTOGAZA

30 Ekim’de vatandaşlar benzine yapılan 12 kuruş ve motorine gelen 17 kuruşluk zamlarla sarsılmıştı. Yapılan zamların ardından İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.50 TL, motorinin litre fiyatı ise 4.93 TL olmuştu.



Yapılan bu zamların ardından İstanbul'da benzin litre fiyatı 5,38 TL'den, 5,50 TL'ye, motorin litre fiyatı ise 4,76 TL'den, 4,93 TL'ye çıkacak. Ankara'da ise benzin litre fiyatı 5,41 TL'den 5,53 TL'ye, motorin litre fiyatı ise 4,76 TL'den 4,93 TL'ye çıkacak. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 5,37 TL'den 5,49 TL'ye, motorin litre fiyatı ise 4,79 TL'den 4,96 TL'ye çıkacak.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklama ile 2 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı otogazda 6-7 kuruş fiyat artışı beklendiği belirtildi.

FOREKS Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.