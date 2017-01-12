Birbirinden eşsiz lezzetler bu pazarda Eskidji Bazaar’da “72 memleket Kayseri’de buluşuyor” adı altında açılan stantlarda birbirinden güzel yöresel ürünler ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye’nin birbirinden farklı ve güzel lezzetleri, yöresel ürünleri ve tatları Kayseri’de buluşuyor.

6 Ocak’ta ziyaretçilerine kapılarını açan Yöresel Ürünler Pazarı’nda Trabzon’dan Malatya’ya, Erzurum’dan Aydın’a, Kars’tan Edirne’ye kadar birçok şehrin yöresel ürünlerini bulmak mümkün.

Pazara ilişkin açıklamada bulunan organizasyon yetkilisi Doğan Kahraman, 50’ye yakın stantta yöresel ürünlerin sergilenmekte olduğunu ifade ederek; “Kayseri halkının büyük ilgi göstereceğine inanıyor ve herkesi davet ediyoruz. Değişik şehirlerin farklı lezzetlerini ve ürünlerini Kayserililerle buluşturuyoruz. Hemşehrilerimizi bu eşsiz lezzetleri tatmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Sivas Caddesi Yıldızevler Tramvay Durağı yanında bulunan Eskidji Bazaar’da 6-22 Ocak tarihleri arasında 10.00-21.00 saatleri arasında açık kalacak olan pazarda yöresel lezzetler, el sanatları, tekstil, hediyelik eşya bulmak mümkün olacak.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş







