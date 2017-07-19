Birevim; Kayseri, Konya ve Gaziantep'te

Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı, faizsiz, peşinatsız ödeme seçenekleriyle ev satın almada yenilikçi çözümler sunan Birevim, hizmet noktalarına yenilerini eklemeye devam ediyor.



İstihdam sağlamaya özen gösteriyor



Her geçen gün Türkiye'nin birçok şehrinde şubeleşen Birevim bugün; Konya, Kayseri ve Gaziantep'teki şubeleriyle 15 farklı noktada müşterileriyle buluşuyor. 2017'nin yılsonuna kadar, bu sayıyı arttırma yolunda ilerleyen Birevim; yeni açtığı şubeleriyle bulunduğu bölgeye istihdam açısından da destek oluyor. Açılan yeni şubelerinde bölgenin insanına istihdam sağlamaya özen gösteren Birevim, ilerleyen zamanlarda Anadolu'da yeni açılacak şubelerinde de yüzlerce kişiye iş imkanı sunmayı hedefliyor.



Murat Çiftçi: Nüfus faktörü rotamızı belirlerken önemli



Açılışa ilişkin değerlendirmede bulunan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Kuruluşumuzdan bu yana devam ettirdiğimiz kalite standartlarımızla emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Ve yurt içindeki büyüme serüvenimizde önemli yollar kat ediyoruz. Bu büyüme atağının yeni rotası Gaziantep, Kayseri ve Konya oldu. Bu şehirleri belirlerken birçok kritik değerlendirme yaptık... Öncelikle nüfus faktörünü inceliyoruz. Haliyle kiracı oranına bakıyoruz. Ayrıca Birevim'e gelen talepleri değerlendiriyoruz. Fizibilite aşamasında daha önceki yıllarda tasarrufa dayalı faizsiz ev alma yöntemlerine olan ilgiyi araştırıyoruz. Büyüme hedefimizde öncelikle büyük şehirler olduğundan da hareket ediyoruz. Aslına bu üç ilde de bilinen ve ilgi gören bir markayız. Dolayısıyla 2017 yılsonuna kadar müşterilerimizi yaşadıkları şehirde ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.



Kurum Haberi



