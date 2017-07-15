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Bitki demonstrasyonlarında olumlu sonuç

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından kentimizde yürütülen "Itri-Tıbbi Bitkiler ve Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında kurulan Tıbbi bitki demonstrasyonlarında olumlu sonuçlar alınıyor. Özellikle Lavanta, Melissa ve Kekik bitkilerinde 3 yıldır yürütülen çalışmalarda yüksek verim ve kaliteli ürün alınabileceği görüldü.

Bitki demonstrasyonlarında olumlu sonuç
2014 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler yetiştiriciliğine yönelik olarak ilimizde çemen, tıbbi çörekotu, kinoa gibi bitkilerde demonstrasyon çalışmalarına başlandı. Bu bitkilerin Kayseri koşullarında yetiştirilebileceğinde  yeni bir ürün olması nedeniyle yabancı ot mücadelesi ve tohumlarının küçük olmasından dolayı hasat mekanizasyonunda sorunlar yaşanması verimin düşük olmasına neden oldu.
Sonraki yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kentimizde başlattığı "Itri-Tıbbi Bitkiler ve Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" ile lavanta, melissa, tıbbi çörekotu, kekik ve salep bitkilerinde 9-10 ilçemizde demonstrasyon çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık İL Müdürlüğü  kendi teknik elemanları ve üreticilere Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konularında eğitim programları düzenledi.
Sonuç olarak son 4 yılda üzerinde çalışılan Tıbbi ve aromatik bitkilerinden salep hariç diğerlerinde Kayserinin çoğu ilçesinde ekonomik olarak yetiştiriciliğinin yapılabileceği söylenebilir. Ancak her bitkinin kendine özgü olan yetiştirime, bakım şartları ve alet ekipman alt yapısı ve bilgi birikimine sahip olunması koşuluyla başarılı bir üretim yapılabilir.
Sanayicilere ilham kaynağı olacak
Birim alandan yüksek gelir getirmesi ve alternatif ürün olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin ekim nöbetine dahil edilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmaların üreticilere, ilgi duyan diğer kurumlara ve sanayicilere ilham kaynağı olacağı ve daha da yayılacağı kanaati hakim.
Haber: Fatma URAL
 
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