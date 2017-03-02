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Bitki koruma ürünleri bayileri bilgilendirildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ilimizdeki Bitki Koruma Ürünleri bayilerine Stok Takip Programı, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bitki koruma ürünleri bayileri bilgilendirildi
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Şükrü Taşyürek ile Şube Ziraat Mühendisleri, Teknikerleri ve 72 zirai bayi temsilcisinin katılım sağladığı toplantıda Ziraat Mühendisi  Oktay Yılmaz tarafından konu içeriği ile ilgili bilgi verildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca Tarım Bilgi Sistemi(TBS) çatısı altında 2017 Yılı içerisinde uygulaması başlatılacak olan Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip Sistemi ile; Bitkisel ürünlerin üretiminden pazarlama aşamasına kadar geçen süreçte kullanılan bitki koruma ürünlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve teknik tavsiyelerine uygun olarak kullanılması, İlaç satış süreçlerinin kayıt altına alınması, hangi ilaçtan kaç adet/koli üretilip, nereye teslim edildiği bilgisine sahip olunması, Tüketici sağlığı ve çevrenin korunmasına yönelik olarak üründe kullanılan bitki koruma ürünlerinin izlenebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.
Haber: Fatma URAL
 
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