Bitkisel üretim destek ödemelerinde süre uzatımı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Bi̇tki̇sel Üreti̇me Destekleme Ödemesi̇ Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ'de Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 30 Haziran olarak belirlenen yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının destekleme ödemesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz oldu.

Yurt içi sertifikalı fidan üretim desteği için son başvuru tarihi de 31 Temmuz olarak güncellendi.

Tebliğ hükümleri 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere uygulanacak.

AA

