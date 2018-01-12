‘Borcu yoktur’ uygulaması ertelendi

Gerek Maliye Bakanı, gerekse bürokratlar ile sürdürülen görüşmeler neticesinde ilk aşamada ‘vadesi geçmiş borcu yoktur’ belgesi ibraz etme zorunluluğunun 1 Mart 2018 tarihine kadar ertelendiğini aktaran Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı şu açıklamayı yaptı;

Geçici çözüm

“Sıkıntı, 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’dan kaynaklanıyordu. 23 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan uygulama tebliği ile; Valilik görev alanındaki gazeteler ile birlikte BİK görev alanındaki gazetelere yapılan resmi ilan ve reklam ödemelerinin 2 bin lirayı aşan kısımlarına ilişkin ‘vadesi geçmiş borcu yoktur’ belgesi ibraz etme zorunluluğu getirilmişti. Buna göre BİK tarafından her ayın 15 ve 30’unda yapılan ödemeler için resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına haiz gazetelerin, iki kez söz konusu belgeyi ibraz etmek durumunda kalacağını Bursa'daki toplantıda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na ilettik ve çözüm bulunmasını istemiştik. BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ve TGK Başkan Yardımcımız Sefa Özdemir ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu girişim ne mutlu ki geçici de olsa çözümlendi. 1 Mart’a kadar gazetelerimizden ‘vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı’ istenmeyecek. Bu konuda bizlere destek olan Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan Çavuşoğlu’na ve Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’a teşekkür ediyoruz. Sorunun kalıcı çözümü için çalışmaya devam edeceğiz.”

Kurum Haberi

