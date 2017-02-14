Borsada et fiyatları

Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 24,02 liradan, kemikli sığır etinin kilogramı 23,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Mısır kg 0,76
Arpa kg 0,90
Koyun eti (kemikli) kg 26,00
Dana eti (karkas) kg 24,02
Sığır eti (kemikli) kg 23,50
İnek sütü (çiğ) kg 0,95
AA
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Mısır kg 0,76
Arpa kg 0,90
Koyun eti (kemikli) kg 26,00
Dana eti (karkas) kg 24,02
Sığır eti (kemikli) kg 23,50
İnek sütü (çiğ) kg 0,95
AA