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Borsada et fiyatları

Karkas dana etinin kilogramı ortalama 24,02 liradan, kemikli sığır etinin kilogramı 23,50 liradan satıldı

Borsada et fiyatları
Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 24,02 liradan, kemikli sığır etinin kilogramı 23,50 liradan işlem gördü.
 
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
 
Ürün cinsi            Miktarı                 Fiyat
Mısır       kg            0,76
Arpa       kg            0,90
Koyun eti (kemikli)          kg            26,00 
Dana eti (karkas)              kg            24,02
Sığır eti (kemikli)               kg            23,50
İnek sütü (çiğ)    kg            0,95
AA
 
 
 
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