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Borsa’da et fiyatları

Kayseri Ticaret Borsası'nda kemikli dana etinin kilogramı ortalama 23,77 liradan, karkas kuzu etinin kilogramı ise 29 liradan satıldı.

Borsa’da et fiyatları
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
 
Ürün cinsi                          Miktarı                 Fiyat
Dana eti (kemikli)            kg                           23,77
Kuzu eti (karkas)             kg                           29,00
Buğday                                kg                           0,92
Arpa                                     kg                           0,87
Çavdar                                 kg                           0,74
 
AA
 
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s.b 4 ay önce

et fiyatlarında indirim oldu istanbulda yeni belediye başkanı su fiyatında yüzde 5 indirime gitti kayseride suyun tonu 4 tl ye yakın çok yüksek fiyattır tonu 2 tl ye çekilmeli sayın mustafa çelik meclisi toplayarak bu kararı almalı sayın haseki birzamanlar Allahın suyuna paramı alınır demişti şimdi ise en pahalı suyu kayseri içiyor

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