Borsa’da et fiyatları

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Dana eti (kemikli) kg 23,77
Kuzu eti (karkas) kg 29,00
Buğday kg 0,92
Arpa kg 0,87
Çavdar kg 0,74
AA
Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Dana eti (kemikli) kg 23,77
Kuzu eti (karkas) kg 29,00
Buğday kg 0,92
Arpa kg 0,87
Çavdar kg 0,74
AA
et fiyatlarında indirim oldu istanbulda yeni belediye başkanı su fiyatında yüzde 5 indirime gitti kayseride suyun tonu 4 tl ye yakın çok yüksek fiyattır tonu 2 tl ye çekilmeli sayın mustafa çelik meclisi toplayarak bu kararı almalı sayın haseki birzamanlar Allahın suyuna paramı alınır demişti şimdi ise en pahalı suyu kayseri içiyor