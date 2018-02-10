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Boydak batarsa Kayseri sanayisi yara alır

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Boydak Holding’in sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olduğunu belirterek; “Eğer Boydak Holding batarsa Kayseri Sanayisi çok büyük bir yara alır” diye konuştu.

Boydak batarsa Kayseri sanayisi yara alır
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, el konulan Boydak Holding’in yönetimi ile ilgili iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.
Holdingin keyfiyetle yönetildiği ve içinin boşaltıldığı yönünde ciddi iddiaların olduğunu belirten Arık, “FETÖ kapsamında kayyım atanan Boydak Holding sadece Kayseri’nin değil, Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri… Eğer Boydak Holding batarsa Kayseri Sanayisi çok büyük bir yara alır. Fakat bu holdinge atanan kayyum heyetinin büyük bir keyfiyet içinde olduğu, bu holdingin içini boşalttığı yönünde ciddi iddialar var. Buradan hükümete soruyorum: Boydak Holding’in 14 milyon EURO zarara uğratıldığı doğru mu? Holding’in CEO’sunun zimmetine para geçirdiği doğru mu? Bu konuda herhangi bir çalışma yaptınız mı? Holding bünyesinden TÜRGEV’in üniversitesi İbn Haldun Üniversitesi’ne milyonlarca lira aktarıldığı doğru mu? Binlerce çalışanı olan bir kuruluşun böyle keyfiyetle yönetilmesi vicdanınızı yaralamıyor mu?” dedi.
Kurum Haberi
 
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