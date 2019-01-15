BOYDAK EMİN ELLERDE

EN BÜYÜĞÜ BOYDAK
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyımlığında yönetilen yapının en büyüğünün Boydak olduğunu belirterek, “Boydak, sadece Kayseri üzerinde değil ülkemizin de önemli holdinglerinden bir tanesi. Bunlar içerisinde önemli şirketlerimiz var. İstikbal Mobilya, mobilya sektöründe Türkiye lideri. Devamında Boyteks, dünyanın en büyük kumaş üretim tesisi. HES Kablo da Türkiye’de kablo alanında lider. Şuanda Boydak Holdingde toplam bin 664 mağaza sayısı ile faaliyet gösteriyoruz. Çalışan sayımız da 12 bin 154" diye konuştu.
ESKİNİN BORÇLARINI ÖDÜYORUZ
Boydak Holding'in 2018 yılında ciro, kar ve ihracat rakamlarında artış sağladığının altını çizen Gülal, “Devraldığımızda 383 milyon dolar banka borcu vardı. Bunun 245 milyon dolarını ödedik, 138 milyon dolar borç kaldı. Yine aldığımızda 159 milyon dolar mevduat vardı şimdi ise 209 milyon dolar nakdimiz var” dedi.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyımlığında yönetilen yapının en büyüğünün Boydak olduğunu belirterek, “Boydak, sadece Kayseri üzerinde değil ülkemizin de önemli holdinglerinden bir tanesi. Bunlar içerisinde önemli şirketlerimiz var. İstikbal Mobilya, mobilya sektöründe Türkiye lideri. Devamında Boyteks, dünyanın en büyük kumaş üretim tesisi. HES Kablo da Türkiye’de kablo alanında lider. Şuanda Boydak Holdingde toplam bin 664 mağaza sayısı ile faaliyet gösteriyoruz. Çalışan sayımız da 12 bin 154" diye konuştu.
ESKİNİN BORÇLARINI ÖDÜYORUZ
Boydak Holding'in 2018 yılında ciro, kar ve ihracat rakamlarında artış sağladığının altını çizen Gülal, “Devraldığımızda 383 milyon dolar banka borcu vardı. Bunun 245 milyon dolarını ödedik, 138 milyon dolar borç kaldı. Yine aldığımızda 159 milyon dolar mevduat vardı şimdi ise 209 milyon dolar nakdimiz var” dedi.
Haber Merkezi