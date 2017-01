Boydak Holding İSMOB Fuarı'nda Mondi, Bellona ve İstikbal, sektöre büyük katkısı olan İSMOB Fuarı'na yeni ürünleriyle katılacak.

Mondi Yatak Yorgan Sanayi ve Tic. A.Ş. yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada İSMOB Fuarı’nın sektöre çok önemli katkısından bahsedilerek şu ifadelere yer verildi:

“Mobilya sektöründeki oyuncuların ve tüketicilerin bu fuarlara gösterdiği ilginin organizasyonun önemini artırdığını söylemek yanlış olmaz. Tüm fuarlar gibi bu fuar da tüketicinin doğrudan geri bildirimini almamız adına çok önemli bir fırsat. Bu geri bildirimler bizim tasarımımızı, koleksiyon içeriğimizi geliştirmemiz, tüketiciye daha da yakınlaşmamız adına önemli bir kılavuz işlevi görmektedir. Fuarda bir yandan yurtdışı potansiyel müşterilerimize, diğer yandan da yurtiçinde faaliyet gösteren bayilerimize yeni dönemdeki koleksiyonlarımızı sunmaktayız. Gerek sektörün profesyonellerinin gerek nihai tüketicimizin fikir ve düşüncelerini almak anlamında da fuarın verimli verimli olduğunu düşünüyoruz. Daha güçlü bir Mondi olmak, önümüze koyduğumuz hedefler arasında.

Sevilen ve tercih edilen mobilya markaları arasında yerini alan Mondi markamızın ilerleyen dönemlerde isminden daha çok söz ettireceğine inancımız sonsuz. Tüm bu hedeflerimize markamızın inovatif yapısı, yeniliğe olan tutkumuz, tüketicilerimizden aldığımız olumlu geri bildirimler ve markalarımızı geleceğe taşıma hevesimizle ulaşacağız. Çağa ayak uydurma kabiliyetimiz, en günceli ve en iyiyi tüketiciye sunma arzu ve iddiamız yolumuzu aydınlatan en önemli değerler olmaya devam edecek. Tüketicilerimize her zaman en iyiyi sunabilmek amacıyla onların beklentilerinin de ötesinde yenilikler geliştirerek inovasyon misyonumuza sadık kalacağız. Önümüzdeki yıllarda da, istikrarlı büyüme stratejimiz kapsamında, gerek Türkiye gerekse yeni pazarlarda güç kazanmayı ve onları desteklemek amacıyla oluşacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü Mondi olarak bizim en önemli değerimiz çağı yakalamak, en günceli ve en iyiyi tüketiciye sunmak.2017 yılı itibariyle Mondi Çocuk, Mondi bebek koleksiyonlarımızı tüketicimizin beğenisine sunmayı planlıyoruz. 0-3, 3-12 yaş grubu çocuk sahibi ailelerimizin ilgisini ve beğenisini kazanacağına inandığımız bu yeni serilerle; Mondi ürün gamını genişletme hedefimizi hayata geçirmiş olacağız.”



İstikbal’in Hedefi trendleri belirleyen marka olmak

Türkiye’nin lider mobilya markası olan İstikbal’de yeni çizgilerini, Türk mobilya endüstrisini yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerle buluşturan İstanbul Mobilya Fuarı’nda tüketicinin ve profesyonellerin beğenisine sunacak.

Türkiye’nin en büyük mobilya fuarına İSMOB’a 4 ayrı Ürün Concepti, 2 genç odası ve farklı yatak concepti ile katılacak olan İstikbal, her yıl olduğu gibi 2017 yılında da mobilya trendlerini belirleyecek çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

Boydak Holding bünyesindeki İstikbal’in geçen yılı iyi bir büyümeyle kapattıklarını söyleyen firma yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İstikbal olarak, 2017 yılı markamızın 60. yılı olup, mobilya sektörünün en köklü en eski ve açık ara lider markasıyız. 60 yıllık deneyimimizden aldığımız güçle bu yıl da yine yeni ürünlerle pazara yön vermeyi ve liderliğimizin verdiği özgüvenle en yakın rakiplerimiz arasındaki farkı daha da derinleştirmek istiyoruz. Farklılaştırılmış pazarlama stratejilerimizle bu yıl yüzde 12 büyümeyi ve mobilya sektöründeki liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. İstikbal olarak Temel hedefimiz olan 2023 yılında dünyanın en büyük ilk 3 mobilya üreticisi arasında yer alma iddiamız doğrultusunda yol almaktayız. Bizi bu hedefe ulaştıracak yatırımlara ağırlık vermenin yanı sıra, tasarım anlayışımızı da sürekli yenileyerek, markamızı dünyanın en iyileri arasına görmenin gururunu ülkemize yaşatmak için çalışıyoruz. Çünkü biz markamızı estetik ve ekonomik bir unsur olmanın yanında milli bir değer haline getirmek istiyoruz. Avrupa’nın en büyük mobilya üreticisi olarak 2017 yılında da koleksiyonlarımızla sektöre yön vereceğimize, doğru ve başarılı tasarımlarla bu yıl da öncü rolü üstleneceğimize inanıyoruz. Koleksiyonlarımızda yemek odasından oturma grubuna, genç odasından yatak odası ve yatak, ev tekstili, halıya kadar, bir evin ihtiyacı olan tüm mobilya ürünlerini her kesimden kullanıcının beğenisine sunmaktayız. Bu yıl koleksiyonlarımızda krem tonlardan koyu renklere kadar birçok farklı renk yer alıyor. Klasik ürünlerden modern çizgilere, her kesimden, her beğeniye hitap edecek tasarımlarımızla tüketicilerimizle buluşacağız. Tüketicisinin hayatına girdiği günden bugüne İstikbal her zaman yeniliklere açık bir marka kimliği taşımıştır. Tüketicimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun koleksiyonları sadece estetik yönüyle değil; kalite, konfor ve fonksiyonellik perspektifiyle üretmek bugün bizi güvenilen bir marka haline getirmiştir.”



