Boydak Holding’den KDV indirimine destek

Boydak Holding CEO'su Ertunç Laçinel, "Maliye Bakanlığımızın 30 Nisana kadar yüzde 18 KDV yerine yüzde 8 KDV uygulamasına ilave olarak Bellona ürünlerinde yüzde 15 indirim, İstikbal ve Mondi markalarımızda ise yine bir çok üründe extra indirimler uyguladık. Devletimizin verdiği yüzde 10'luk avantajı da istihdam sağlayarak kullanacağız. Böylece müşterilerimiz için yüzde 25'lik bir indirim yaparken vatandaşlarımız için de iş fırsatı yaratmış olacağız" dedi.



3 aylık KDV indirim döneminin ihracat rakamlarına da olumlu etkisi olacağını belirten Laçinel, "Bu sürenin uzatılması temenni ediyorum, devletimizin vergi indirimi yaptığı her hamle kayıt dışı ekonominin önüne geçilmiş olacaktır. Böylece devletimiz kazanacaktır, tüketicimiz kazanacaktır, istihdamın önü açılacak Türkiye kazanacaktır" diyerek tüm üreticileri istihdam oluşturma konusunda hassas olmaya davet etti.



Kurum Haberi

