Boydak Holding’in yeni CEO’su Ertekin

FETÖ soruşturmaları kapsamında TMSF tarafından el konulan şirketlerin yönetiminde bir dizi değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle kayyım atanan Uğur grubunun CEO'su olan Alpaslan Baki Ertekin, Boydak Grubu iştiraki olan 29 şirkete CEO olarak atandı.







Ertekin’in CEO olarak atandığı 29 şirket şu şekilde:

Boydak Holding A.Ş., Merkez Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Boytaş Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., İstikbal Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Boydak Dış Ticaret A.Ş., İspaş Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş., Anadolu Dörtler Mobilya Ve Mağazacılık Ticaret Ve Sanayi A.Ş., Form Sünger Ve Yatak Sanayi Ticaret A.Ş., Boyteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Boytrans Lojistik Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş., Boypaş Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş., Bepaş Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş., Orpaş Pazarlama A.Ş., Adakar Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Ve Ticaret A.Ş., Doğa Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret A.Ş., Mondi Yatak Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Serko Yay Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Boydak Havacılık Taşımacılık Ve Ticaret A.Ş., Boyçelik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Boyser Servis Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., Boydak Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş., Muradiye Elektrik Üretim A.Ş., Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Betim Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş., Havares Elektrik Üretim A.Ş., Sibelres Elektrik Üretim A.Ş., Hes Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.







Kayyum süreci

Boydak Holding'e, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2016 Ağustos'unda 5 kişilik kayyum atanmıştı. Daha sonra ise Boydak Holding, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile TMSF'ye devredilmiş; bu süreçte Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO görevine Ertunç Laçinel getirilmişti. Ancak Laçinel hakkında çıkan bazı iddiaların ardından 24 Kasım’da görevinden istifa etmişti.







Alpaslan Baki Ertekin kimdir?

Alpaslan Baki Ertekin, 1971 yılında Beykoz´da doğdu. Ortaöğretimini 1989 yılında İçel Anadolu Lisesi´nde tamamladı. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans diploması aldı.

İstanbul Spor A.Ş’nin Genel Müdürlük pozisyonuna 2009 tarihinde atanan Ertekin, şirketin ulusal ve uluslararası alanlarda temsil edilmesinde sağlamış olduğu katkının yanı sıra 1400 çalışanı, 33 tesisiyle; halkına, amatör sporculara, milli takıma ve engellilere hizmet verdi. Ordu – Mesudiyeli, MESDEF (Mesudiye Dernekler Federasyonu) Kurucu Genel Başkanı olan Alpaslan Baki Ertekin son olarak Uğur Grubunun CEO’su olarak görev yaptı.

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