Boydak Holding'te Toplu Sözleşme

Tarafların 2 Mart 2013 günü yaptığı mutabakata göre 2 yıllık dönemin ilk yılında işçilerin maaşlarında ortalama yüzde 12.5, sosyal haklarında yüzde 20 artış sağlanırken ikinci yıl için her iki alanda da yüzde 8 oranında artış sağlandı.

Sözleşmeye imza atan Çelik İş Sendika Şube Başkanı Celalettin Korkmazyürek, Öz Ağaç İş Sendikası 1 nolu Şube Başkanı Şaban Demir, Öz Ağaç İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Adnan Kıyak ve Öz İplik İş Sendikası Şube Başkanı Cuma Eren ortak açıklamalarında yapılan sözleşmenin şartlara göre en iyilerden birisi olduğunu hatırlattı.