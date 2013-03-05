Boydak Holding'te Toplu Sözleşme

Tarafların 2 Mart 2013 günü yaptığı mutabakata göre 2 yıllık dönemin ilk yılında işçilerin maaşlarında ortalama yüzde 12.5, sosyal haklarında yüzde 20 artış sağlanırken ikinci yıl için her iki alanda da yüzde 8 oranında artış sağlandı.
Sözleşmeye imza atan Çelik İş Sendika Şube Başkanı Celalettin Korkmazyürek, Öz Ağaç İş Sendikası 1 nolu Şube Başkanı Şaban Demir, Öz Ağaç İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Adnan Kıyak ve Öz İplik İş Sendikası Şube Başkanı Cuma Eren ortak açıklamalarında yapılan sözleşmenin şartlara göre en iyilerden birisi olduğunu hatırlattı.
Sözleşmeye imza atan Çelik İş Sendika Şube Başkanı Celalettin Korkmazyürek, Öz Ağaç İş Sendikası 1 nolu Şube Başkanı Şaban Demir, Öz Ağaç İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Adnan Kıyak ve Öz İplik İş Sendikası Şube Başkanı Cuma Eren ortak açıklamalarında yapılan sözleşmenin şartlara göre en iyilerden birisi olduğunu hatırlattı.