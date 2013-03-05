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Boydak Holding'te Toplu Sözleşme

Hak İş’e bağlı Öz Ağaç-İş, Çelik İş ve Öz İplik İş sendikaları ile Boydak Holdingi arasında yapılan 7 bin 500 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) mutlu sonla tamamlandı.

Boydak Holding'te Toplu Sözleşme
Tarafların 2 Mart 2013 günü yaptığı mutabakata göre 2 yıllık dönemin ilk yılında işçilerin maaşlarında ortalama yüzde 12.5, sosyal haklarında yüzde 20 artış sağlanırken ikinci yıl için her iki alanda da yüzde 8 oranında artış sağlandı.
Sözleşmeye imza atan Çelik İş Sendika Şube Başkanı Celalettin Korkmazyürek, Öz Ağaç İş Sendikası 1 nolu Şube Başkanı Şaban Demir, Öz Ağaç İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Adnan Kıyak ve Öz İplik İş Sendikası Şube Başkanı Cuma Eren ortak açıklamalarında yapılan sözleşmenin şartlara göre en iyilerden birisi olduğunu hatırlattı.
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