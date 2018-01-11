“BOYDAK’I BÜYÜTECEĞiZ”

Boydak Holding'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Bu holdingi büyüteceğiz" dedi. Holdingin kendi içinde yüzde 30 büyüdüğüne dikkat çeken Ertekin, bu büyümede holdingin TMSF'ye devredilmesinin ve KDV indiriminin etkili olduğunu ifade etti. KDV indirimini çok iyi kullandıklarını belirten Ertekin, "Bu yıl büyüme oranımızın Türkiye'nin büyümesi ile paralel olacağını düşünüyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Türkiye ne kadar büyürse Boydak Holding de o kadar büyüyecek. Bu yıl ihracatta daha çok çalışmamız lazım. Biz ülke ve Kayseri ekonomisine katsı koymak istiyoruz. 12 bin 200 kişilik istihdamı nasıl arttırırız? Holding olarak 140 ülkeye ihracat yapıyoruz bunu nasıl 200 ülküye çıkarırız? Verimliliği nasıl artırırız bunlar üzerinde çalışacağız.



2016'dan 2017'ye geçerken mobilya grubunda değişiklikler oldu. Holdingin mobilya yapılanması Türkiye'de eşsiz ve iyi bir yapılanma. Geçtiğimiz yıl 2017 ekonomisi için iyi bir yıl oldu. İhracat rakamları ilk kez belirli rakamların üzerine çıktı. 2018 yılında da ekonominin iyi olacağını öngörüyorum. 2018 yılı bizlerin çok fazla çalışması gereken bir yıl. Biz bu gayreti göstereceğiz. Boydak Holding demek Türkiye ekonomisine can suyu demek. Buraya gelirken hiç birimizin ikinci bir ajandası yok. Sektörün lideri biziz."



Boydak Holding'in Araplara satılacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine ise Alpaslan Baki Ertekin, "Mahkeme süreçleri sonuçlanmadan henüz alınmış bir karar yok. Ben böyle bir görüşme yapmadım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Mahkeme süreçleri bitene kadar nasıl tasarruf uygulanacağı belli değil. Bu süreçlerde ehil ellere verilen şirketler daha da büyüdü" diye cevap verdi.

İHA