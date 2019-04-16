BOYDAK’IN ÜÇ ŞİRKETİ SATILIYOR

CİRO İLK ÜÇ AYDA YÜZDE 24 ARTTI
Boydak Holding’in CEO’su Alpaslan Baki Ertekin yaptığı üç aylık değerlendirmede grubun geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 24’lük bir artışla 2.35 milyar TL’den 2.92 milyar TL’ye ciroya ulaştığını söyledi. Ertekin, “Başarılı finansal sonuçlarımız ile ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun ülke ekonomisine değer katan, bizi daha rekabetçi kılan yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Holding kötü yönetiliyor diyenlere soruyorum, bu rakamlar kötü yönetimin eseri olabilir mi?” dedi.
DAMATLIĞA İNDİRGEMEK ACİZLİKTİR
Sırf hükümeti eleştirmek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmek için başarılı işlere imza atan Berat Albayrak’a “damat olduğu” için eleştirmenin acizlik olduğunu söyleyen CEO Alpaslan Baki Ertekin, “En önce bu işi damatlığa indirgemek acizliktir ve her şeyden önce Sadık Amca’ya saygısızlıktır, Berat Bey damat olmadan önce Sadık Albayrak’ın oğludur” diye konuştu.
3 ŞİRKETİMİZİ HALKA ARZ EDECEĞİZ
BOYDAK Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin değerlendirme toplantısının soru cevap bölümünde yaptığı açıklamada grubun üç şirketini halka arz etmeye hazırlandığını söyledi. Ertekin, “Daha sonra açıklayacaktık ama şimdi söyleyeyim, 2020 yılının ilk çeyreğinde grubumuzun üç şirketini halka arz edeceğiz, satışını yapacağız. İsimlerini söylemeyeyim ama ilk üç şirket gibi diyebiliriz” dedi.
HÜKÜMETİN PROGRAMI YOL HARİTAMIZDIR
Alpaslan Baki Ertekin, hükümetin açıklamış olduğu ekonomi programının yüzde yüz destekçisi ve uygulayıcısı olduklarını hatırlatarak, “Boydak Holding olarak bizim yapacağımız planlama, çalışma ve hareketlerimizin hepsi hükümetimizin açıkladığı programla uyumludur. Bu programa yüzde yüz inanıyor ve güveniyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyor, kararlarımızı buna göre veriyoruz. Hükümetin açıkladığı ekonomi programı aynı zamanda bizim uygulamadaki yol haritamızdır” diye konuştu.
ALBAYRAK 8 TRİLYON DOLARLIK GÜCE KONUŞTU
CEO Ertekin, Amerika’da dünyanın en güçlü şirketlerinin CEO ve diğer üst düzey yöneticilerinden oluşan iş dünyası ile toplantı organize eden JP Morgan’ın 8 trilyon dolarlık bir sermaye grubu ile Bakan Berat Albayrak’ı buluşturduğunu söyledi. Ertekin, “Ancak art niyetli yabancı medya kuruluşları Bakan Albayrak’ın bu toplantısını boş salona konuştu diye verdiler hâlbuki alakası yok. Ben aynı fotoğrafa bakıyorum 8 trilyon dolarlık bir iş dünyası temsilcilerini görüyorum. Ama güneş balçıkla sıvanmaz, sonuçta Sayın Albayrak orada muhteşem bir iş yaptı ve Türkiye’yi dünyanın en büyük şirketlerine anlattı ve onlar da saygı duyarak dinlediler, karşılıklı sohbet ettiler” dedi.
BİZDEN SONRAKİ ALTIYI TOPLAYIN HEPSİ BİR İSTİKBAL ETMEZ
Boydak Holding’in 2019 ilk çeyrek değerlendirmesine gazetecilerin sorularını da yanıtlayan CEO Alpaslan Baki Ertekin, Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında 7’sinin kendi gruplarından olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de 1 İstikbal 2 Bellona ise sonrasındaki 3-4-5-6’yı biliyorsunuz ben söylemeyeyim ama hepsini toplayın bir İstikbal ya da Bellona etmez” diye konuştu.
KAYSERİ’DE AKILLI DEPO ÜRETİLİYOR
CEO Alpaslan Baki Ertekin gruptaki şirketlerde üretim teknolojilerini en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını bunun içinde üretimlerini mümkün olan en yüksek düzeyde teknolojiden yararlanarak yaptıklarını ifade etti. Ertekin, “Kayso Başkanı Büyüksimitci ile anlaşma yaptık. Bize akıllı depo üretiyor. İnsansız depo yönetimi olacak” dedi.
BİZDEN ÖNCEKİLERİN BEŞTE BİRİ MAAŞLA ÇALIŞIYORUZ
Ertekin mevcut yönetim kadrosunun tamamının öncekine göre çok daha uygun ve makul rakamlardan oluşan ücretlerle çalıştıklarını belirterek, “Bizden öncekilerin beşte biri maaş alıyoruz. Ben de diğer genel müdür ve yönetici arkadaşlarımız da 2015’te aynı işi yapanların aldıklarından yüzde 80 daha az maaş alarak bu işleri yapıyoruz” dedi.
Boydak Holding’in CEO’su Alpaslan Baki Ertekin yaptığı üç aylık değerlendirmede grubun geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 24’lük bir artışla 2.35 milyar TL’den 2.92 milyar TL’ye ciroya ulaştığını söyledi. Ertekin, “Başarılı finansal sonuçlarımız ile ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun ülke ekonomisine değer katan, bizi daha rekabetçi kılan yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Holding kötü yönetiliyor diyenlere soruyorum, bu rakamlar kötü yönetimin eseri olabilir mi?” dedi.
DAMATLIĞA İNDİRGEMEK ACİZLİKTİR
Sırf hükümeti eleştirmek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmek için başarılı işlere imza atan Berat Albayrak’a “damat olduğu” için eleştirmenin acizlik olduğunu söyleyen CEO Alpaslan Baki Ertekin, “En önce bu işi damatlığa indirgemek acizliktir ve her şeyden önce Sadık Amca’ya saygısızlıktır, Berat Bey damat olmadan önce Sadık Albayrak’ın oğludur” diye konuştu.
3 ŞİRKETİMİZİ HALKA ARZ EDECEĞİZ
BOYDAK Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin değerlendirme toplantısının soru cevap bölümünde yaptığı açıklamada grubun üç şirketini halka arz etmeye hazırlandığını söyledi. Ertekin, “Daha sonra açıklayacaktık ama şimdi söyleyeyim, 2020 yılının ilk çeyreğinde grubumuzun üç şirketini halka arz edeceğiz, satışını yapacağız. İsimlerini söylemeyeyim ama ilk üç şirket gibi diyebiliriz” dedi.
HÜKÜMETİN PROGRAMI YOL HARİTAMIZDIR
Alpaslan Baki Ertekin, hükümetin açıklamış olduğu ekonomi programının yüzde yüz destekçisi ve uygulayıcısı olduklarını hatırlatarak, “Boydak Holding olarak bizim yapacağımız planlama, çalışma ve hareketlerimizin hepsi hükümetimizin açıkladığı programla uyumludur. Bu programa yüzde yüz inanıyor ve güveniyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyor, kararlarımızı buna göre veriyoruz. Hükümetin açıkladığı ekonomi programı aynı zamanda bizim uygulamadaki yol haritamızdır” diye konuştu.
ALBAYRAK 8 TRİLYON DOLARLIK GÜCE KONUŞTU
CEO Ertekin, Amerika’da dünyanın en güçlü şirketlerinin CEO ve diğer üst düzey yöneticilerinden oluşan iş dünyası ile toplantı organize eden JP Morgan’ın 8 trilyon dolarlık bir sermaye grubu ile Bakan Berat Albayrak’ı buluşturduğunu söyledi. Ertekin, “Ancak art niyetli yabancı medya kuruluşları Bakan Albayrak’ın bu toplantısını boş salona konuştu diye verdiler hâlbuki alakası yok. Ben aynı fotoğrafa bakıyorum 8 trilyon dolarlık bir iş dünyası temsilcilerini görüyorum. Ama güneş balçıkla sıvanmaz, sonuçta Sayın Albayrak orada muhteşem bir iş yaptı ve Türkiye’yi dünyanın en büyük şirketlerine anlattı ve onlar da saygı duyarak dinlediler, karşılıklı sohbet ettiler” dedi.
BİZDEN SONRAKİ ALTIYI TOPLAYIN HEPSİ BİR İSTİKBAL ETMEZ
Boydak Holding’in 2019 ilk çeyrek değerlendirmesine gazetecilerin sorularını da yanıtlayan CEO Alpaslan Baki Ertekin, Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında 7’sinin kendi gruplarından olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de 1 İstikbal 2 Bellona ise sonrasındaki 3-4-5-6’yı biliyorsunuz ben söylemeyeyim ama hepsini toplayın bir İstikbal ya da Bellona etmez” diye konuştu.
KAYSERİ’DE AKILLI DEPO ÜRETİLİYOR
CEO Alpaslan Baki Ertekin gruptaki şirketlerde üretim teknolojilerini en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını bunun içinde üretimlerini mümkün olan en yüksek düzeyde teknolojiden yararlanarak yaptıklarını ifade etti. Ertekin, “Kayso Başkanı Büyüksimitci ile anlaşma yaptık. Bize akıllı depo üretiyor. İnsansız depo yönetimi olacak” dedi.
BİZDEN ÖNCEKİLERİN BEŞTE BİRİ MAAŞLA ÇALIŞIYORUZ
Ertekin mevcut yönetim kadrosunun tamamının öncekine göre çok daha uygun ve makul rakamlardan oluşan ücretlerle çalıştıklarını belirterek, “Bizden öncekilerin beşte biri maaş alıyoruz. Ben de diğer genel müdür ve yönetici arkadaşlarımız da 2015’te aynı işi yapanların aldıklarından yüzde 80 daha az maaş alarak bu işleri yapıyoruz” dedi.
İlter SAĞIRSOY