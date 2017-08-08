Boyteks'ten 101 ülkeye ihracat

Dünyanın da en büyük yatak ve döşemelik kumaş, halı üreticisi olan Boyteks, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) verilerine göre 2016 yılında en fazla ülkeye ihracat yapan 9. firma oldu. Boyteks, tam 101 ülkeye ihracat yaptı.



Yatak kumaşı, döşemelik kumaş ve halıda sadece bir tekstil ürünü değil; sağlık, güven ve konfor da sunan, üretimde uyguladığı apre işlemleri ve yanmazlık testlerine büyük önem veren, bu özellikleri nedeniyle de dünyanın dört bir yanında aranan marka olan Boyteks, yine TİM verilerine göre Kayseri'de birinci, Türkiye genel sıralamasında da 100. sırada yer aldı.



İplikten kumaş üretimine kadar bütün prosesleri ERP sistemi ile çalışan tam entegre tesislerde gerçekleştiren Boyteks, böylece dünyada en çok tanınan Türkiye markaları arasındaki yerini de aldı.



Boyteks Genel Müdürü Mustafa Yıldırım, Küresel anlamda endüstriyel tekstilin en önemli markaları arasında yer alıyoruz. Serinlik hissi veren Cooler, denge ve konsantrasyonu sağlayan Biorytmic Sleep, manyetik terapi etkisi sağlayan Magnerest gibi farklı teknolojilere sahip 100'den fazla ürünümüzü, Ar-Ge ekibimizin yoğun çabaları ile yaşam alanlarına taşıyoruz. Boyteks inovasyon anlamında sektörün öncüsü ve böyle olmaya devam edecek.



"Önce insan sağlığı" diyerek başarıya ulaştıklarını belirten Yıldırım, "Gün boyu koşturmaca yoğun iş stresi beyin ve beden yorgunluğunun tek giderildiği yer olan uyku süreci insan sağlığı açısından çok önemli. Biz de tüm teknolojik adımları atarken önce insan sağlığını düşündük" dedi .

Yıldırım şöyle devam etti:



"Boyteks olarak sadece yatak kumaşı değil; döşemelik kumaşta dokuma, çözgülü örme, nubuk, ofis ve bahçe mobilyası kumaşları gibi çok geniş bir ürün çeşitliliğimiz mevcut. Halıda da rakiplerimize fark atan inovatif ve tasarımsal çözümlerimiz ile sektöre farklı bir soluk getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

