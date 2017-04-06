BRN yataklarının hedefi 100 ülkeye ulaşmak

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen fuara 4. kez katılan BRN Yatakları'nın Genel Müdürü Berna İlter, "Öncelikle ülkemizi böyle sektörde trendleri belirleyen fuarda temsil etmekten mutluyuz" dedi. Her yıl olduğu gibi değişik gruplarda değişik ülkelerden ürünlerine büyük ilgi olduğunu söyleyen Berna İlter, "Fuarda ilk günümüz ve sonuçları hafta sonunda göreceğiz. En çok doğal ve el yapımı ürünlerimiz ilgi görüyor. İçinde tamamen doğal malzemeler olan ürünler ilgi görüyor. Özellikle Uzak Doğu’dan bu ürünlerimize ilgi devam ediyor. Buda bizim Uzak Doğu ihracatımızı günden güne artıyor" diye konuştu.

Yatakların özellikleri ile ilgili bilgi veren Berna İlter, "İpek, kaşmir, yün, at yelesi ve bunların tamamen el işçiliği ile dikiliyor olması yatakları daha özel hale getiriyor. İhracat yaptığımız ülkelerin sayısı 70’e yaklaştı. Çok küçük adalarda var, büyük ülkelerde var. İnşallah hedefimiz Cumhuriyetin 100. Yılında 100 ülkeye ulaşmak" ifadesinde bulundu.

İHA

