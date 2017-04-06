banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BRN yataklarının hedefi 100 ülkeye ulaşmak

BRN Yatakları Genel Müdürü Berna İlter, ihracat yapılan ülke sayısının 70'e çıktığını belirterek, "Hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yılında 100 ülkeye ulaşmak" dedi.

BRN yataklarının hedefi 100 ülkeye ulaşmak
banner179
İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen fuara 4. kez katılan BRN Yatakları'nın Genel Müdürü Berna İlter, "Öncelikle ülkemizi böyle sektörde trendleri belirleyen fuarda temsil etmekten mutluyuz" dedi. Her yıl olduğu gibi değişik gruplarda değişik ülkelerden ürünlerine büyük ilgi olduğunu söyleyen Berna İlter, "Fuarda ilk günümüz ve sonuçları hafta sonunda göreceğiz. En çok doğal ve el yapımı ürünlerimiz ilgi görüyor. İçinde tamamen doğal malzemeler olan ürünler ilgi görüyor. Özellikle Uzak Doğu’dan bu ürünlerimize ilgi devam ediyor. Buda bizim Uzak Doğu ihracatımızı günden güne artıyor" diye konuştu.
Yatakların özellikleri ile ilgili bilgi veren Berna İlter, "İpek, kaşmir, yün, at yelesi ve bunların tamamen el işçiliği ile dikiliyor olması yatakları daha özel hale getiriyor. İhracat yaptığımız ülkelerin sayısı 70’e yaklaştı. Çok küçük adalarda var, büyük ülkelerde var. İnşallah hedefimiz Cumhuriyetin 100. Yılında 100 ülkeye ulaşmak" ifadesinde bulundu.
İHA
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner182

banner181