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Bu operasyon gerekliydi

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na tam destek verdiklerini açıkladı. Değirmenci, Türkiye'ye yönelik güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılması için bu operasyonun yapılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Bu operasyon gerekliydi
Genel Başkan Yunus Değirmenci, operasyon ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:
“"Bu harekât, atılması gereken çok önemli ve kritik bir adımdı. Türkiye'nin sınır güvenliği ve ülkemizin menfaatleri için Suriye'nin kuzeyinde bu operasyon başlatıldı. Ülkemizin terörist unsurlarla komşu olmaması için, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesinin önüne geçmek için bu harekâtı destekliyoruz. Tıpkı 80 milyon gibi Çelik işçileri olarak, bizlerin de elleri semaya açılmış durumdadır. Dualarımız ve gönlümüz askerlerimiz ile birlikte."
ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığı gibi teröristlerle kol kola gezdiğini kaydeden Değirmenci, "Türkiye'nin terörist dediğine, ABD yüzlerce tırla silah taşıdı. Bunu da tüm dünyanın gözü önünde yaptı. Bu silahların namlularının Türkiye'ye çevrileceği bile bile bunu yaptılar. Ak ile kara bu süreçte daha da netleşti. Türkiye, sınırlarında oynanan bu oyunlara tabiî ki sessiz kalamazdı. Devletimize, ordumuza, hükümetimize, azim ve kararlılıkla sürdürülen bu harekatta başarılar diliyorum" dedi.
“Türkiye mazlumun nefesi”
Türkiye'nin özellikle son yıllarda dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların sesi ve nefesi olduğunu kaydeden Değirmenci, "Bu operasyona "Zeytin Dalı Harekatı" isminin verilmesi isabetli bir karar olmuştur. Çünkü, Türkiye gittiği her yere barış ve huzur götüren bir ülkedir. Filistin'de, Arakan'da, Somali'de, El Bab'da, Türkiye, huzurun teminatı olmuştur. Afrin'deki kardeşlerimizi PKK'dan kurtaracak operasyonu destekliyoruz. Rabbim, ordumuzun, tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.
Kurum Haberi
 
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