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Buğdayda kuraklık ödemeleri başladı

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM’den) yapılan açıklamada, ilçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamındaki buğday ürününde hasar ödemelerinin başladığı belirtildi.

Buğdayda kuraklık ödemeleri başladı
Uygulamaya alındığı günden itibaren üreticiler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası çerçevesinde, kuru alanda üretimi yapılan buğday, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin yol açtığı verim kaybına karşı güvence altına alınabiliyor. Devlet’in poliçe priminin %60’ını karşıladığı sigorta kapsamında, üreticiler yılbaşından itibaren 8 milyon TL prim ödedi.
 Açıklamada, kuru alanda üretimi yapılan buğdayda, 66 ilin 409 ilçesine bağlı 2.178 köyde gözlem ve verim tespit çalışmalarının gerçekleştirildiği ve yaklaşık 250 ilçede tespit çalışmalarının tamamlanmış durumda olduğu, diğer ilçeler için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi ve şu ifadelere yer verildi:
“Tüm işlemleri tamamlanmış olan Gaziantep ilinin 6 ayrı ilçesinde çalışma yapılmış, değerlendirme ve sayımlar neticesinde Nizip, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde kuraklığa bağlı verim düşüklüğü tespit edilmiştir. Bu 3 ilçeden düzenlenen toplam 62 adet İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası poliçesi için ilk tazminat tutarı olan 254 bin TL üreticilere ödenmiştir.
Üreticilerimizin hasar ihbarında bulunması gerekmiyor
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olunmasının ya da kayıtların güncellenmesinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla kuru alanda ekilen buğday ürünü için kolaylıkla İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası başvuruları yapılabilmektedir. Kuraklık Sigortasında diğer tarım sigortası branşlarında olduğu gibi üreticilerimizin hasar ihbarında bulunması gerekmiyor. İlgili yıl için ilçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin, poliçede yazılı olan eşik verim değerinin altında kalması durumunda ilçede bulunan tüm sigortalı üreticiler tazminat almaya hak kazanmaktadır.”
 
Kurum Haberi
 
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