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Bulgaristan'la Pastırma Krizi

Bulgaristan'ın Kayseri’yle özdeşleşmiş pastırmayı üzerine tescillemek için AB’ye başvuru yapmasının ardından açıklama yapan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, “Pastırma Bulgaristan'da yapılabilir ama Kayseri pastırmasının kendisine has bir damak tadı var” dedi.

Bulgaristan'la Pastırma Krizi
Bulgaristan'ın Kayseri’yle özdeşleşmiş pastırmayı üzerine tescillemek için AB’ye başvuru yapmasının ardından açıklama yapan Kayseri Ticaret  Borsası Başkanı Şaban Ünlü, “Pastırma Bulgaristan'da yapılabilir ama Kayseri pastırmasının kendisine has bir damak tadı var” dedi.

Şaban ünlü, " Kayseri pastırmasının tescili bize aittir. Pastırmayı Bulgaristan'da yapıp, 'Kayseri pastırması' diyemezler. O Bulgar pastırmasıdır. Pastırma her yerde yapılabilir. Pastırmayı Bulgaristan'da yaparak üzerine Kayseri pastırması yazacak halleri yok. Kayseri pastırması Karpuzatan'ın kendine has Gömeç rüzgarında yani içiyle dışının bir anda kurumasına yardımcı oluyor. Bulgaristan pastırmasının Kayseri pastırmasının lezzetini tutacağını da sanmıyorum” diye konuştu.
Pastırma satışı yapan Selman Çalapkorur ise, “Pastırma denilince akla Kayseri pastırması geliyor. Bulgaristan istediği kadar başvuru yapsın. Bulgaristan'da yapılanlar, Kayseri pastırmasının lezzetine ayak uyduramaz. Bari adına pastırma demesinler, başka bir isim koysunlar. Pastırma yapımında etten ziyade hava şartlarının da uygun olması lazım. Kayseri'de pastırma için uygun hava şartı var. Almanya'da da pastırmanın yapıldığını söyleyen gurbetçi vatandaşlarımız oranın lezzetiyle buranın lezzetinin bir olmadığını söylüyor. O nedenle gurbetçilerimiz pastırmayı Kayseri'den alıp götürüyor” şeklinde konuştu.
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